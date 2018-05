Eberbach. (fhs) Der neue Konrektor am Hohenstaufen-Gymnasium ist Mathe- und Sportlehrer und kommt aus Neidenstein. Dr. Thomas Pauer arbeitet bislang kommissarisch als Vizeschulleiter des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums in Neckarbischofsheim. In Eberbach löst er Peter Huck im Amt ab. Huck tritt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand, steht aber bis Juni zum Abschluss des Abiturs als Lehrer der Kursstufe zur Verfügung.

Ein Wechsel während des laufenden Schuljahres ist eher ungewöhnlich, bestätigt Uwe Herzel, Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Dieses hat den neuen Konrektor jetzt ins Amt bestellt. "So ein bisschen Anlauf ist vielleicht gar nicht mal schlecht", meint Pauer dazu, "in Eberbach werden doch einige Dinge anders organisiert als ich das gewohnt bin." So bleibe im auslaufenden Schuljahr genügend Zeit "gemeinsam mit dem Kollegium" Abläufe zu organisieren und eventuell Neues einzuführen. Im Gegensatz zu Neckarbischofsheim gibt's in Eberbach etwa noch keinen "Schülerplaner". Das ist eine Art Handreichung für die Schüler, die sich beim Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium erst einmal von der umfassenden Betreuung durch den Klassenlehrer auf den neuen Fachunterricht einstellen müssen. Pauer: "Der Schülerplaner gibt Tipps, wie man langfristig angelegt seinen Schulalltag am Gymnasium mehr selbstverantwortlich als an der Grundschule organisieren kann."

Während Pauer sich den Lehrerkollegen bereits in einer Dienstbesprechung vorgestellt hat, wird er sich den Schülern bei einer SMV-Sitzung Anfang Februar präsentieren.

Pauer ist 1953 in Berlin geboren. Er studierte dort Mathematik und Sport. 1988 handelte seine Promotion von der "motorischen Entwicklung leistungssportlicher Jugendlicher". Pauer erhielt Auszeichnungen für wissenschaftliche Arbeiten und Vorträge, darunter den Kurt-Meinel-Preis in Leipzig. Nach dem Referendariat 2005/06 kam Pauer ans Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim, dessen naturwissenschaftliches/sprachliches Profil dem des HSG ähnelt: Statt des Italienisch am ASG gibt's am HSG Spanisch und Musik. Seit dem Schuljahr 2012/13 ist Pauer kommissarisch stellvertretender Schulleiter. Zu seinen Aufgaben als künftiger "Vize" von Oberstudiendirektor Helmut Schultz gehören Planungstätigkeiten in allen organisatorischen Breichen der Schule, der Vertretungsplan, ein digitales "Schwarzes Brett" fürs HSG, die Mitverantwortung für das pädagogische Konzept der Schule und dessen Umsetzung in der Schulkonferenz sowie von G 8 / G 9, Pädagogische Tage, die Fachleitung Sport, Kursfahrten Ski und Klassenfahrten.

Der verheiratete Vater zweier Töchter (23,18) war 2004 Deutscher Meister in der Segelbootsklasse Korsar, Vizemeister 2001 sowie '07 und Dritter 2010. Pauer ist zudem Übungsleiter im Skisport.