Die erste und mit fünf Tagen noch harmloseste Sperrzeit der Tiefgarage am Leopoldsplatz traf gestern zahlreiche vor allem aus dem Umland kommende Autofahrer völlig unvorbereitet. Entsprechend lang war die Blechkarawane in der Friedrich-Ebert-Straße (r.). Am Lauer und an den Rändern beiderseits der Bundesstraße wurde es noch enger als üblich (l.). Fotos: Biener-Drews

Die erste und mit fünf Tagen noch harmloseste Sperrzeit der Tiefgarage am Leopoldsplatz traf gestern zahlreiche vor allem aus dem Umland kommende Autofahrer völlig unvorbereitet. Entsprechend lang war die Blechkarawane in der Friedrich-Ebert-Straße (r.). Am Lauer und an den Rändern beiderseits der Bundesstraße wurde es noch enger als üblich (l.). Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Nicht jeder, der beim Einkauf oder Aufenthalt in der Innenstadt unterm Leopoldsplatz parkt, kommt aus Eberbach oder nutzt hiesige Medien. Entsprechend lang war gestern Vormittag die Blechschlange in der Friedrich-Ebert-Straße, quälten sich Schienenersatzverkehr, Linienbusse, Lieferwagen und Pkw teils schon ab der Einmündung von der B 37 durch die Friedrichstraße. Gestern, am Tag 1 der Tiefgaragensperrung. Zahlreiche von der L 2311 kommende Autofahrer näherten sich der mit rot-weißer Sperre verriegelten Garagenzufahrt augenscheinlich völlig unvorbereitet und im Schleichgang. Immer wieder traten ungläubig blickende Fahrer/innen direkt davor einfach auf die Bremse, um den ausgeschilderten Hinweis besser lesen zu können: Gesperrt vom 19. bis 23. Juli.

Warum gesperrt ist, dürfte zumindest Einheimischen inzwischen bekannt sein. Weil der Beton des Achtziger-Jahre-Bauwerks unterm Rathaus inzwischen bis in die Stahlteile von Tausalzen und ihren aggressiven Substanzen zerfressen ist, müssen Bauwerksuntersuchungen durchgeführt werden. Die nehmen fünf Tage in Anspruch und sollen klären, ob die Garagensanierung mehr als eine Million Euro teuer wird oder ein günstigeres Verfahren anwendbar ist. Und diese Kurzsperrung ist erst der Anfang. Zwischen acht und zehn Wochen lang werden Dauer- und Kurzzeitparker bei nachfolgenden Untersuchungen noch auf die Tiefgarage verzichten müssen.

Entsprechend stressig dürfte sich die Parkplatzsuche im Zentrum in diesen Tagen gestalten. Im Zuge der Stegsanierung sind unter den Platanen am Bahnhofsplatz schon elf Parkplätze weggefallen. Gemessen an dem, was jetzt auf zwei Parkdecks unterm Leopoldsplatz verloren geht, freilich nur ein Klacks. Aber es summiert sich: 152 plus 11 zentrale Plätze sind futsch. Die Stadt hat ersatzweise die Ränder der Bundesstraße komplett zum Parken freigegeben. Aber wer nur mal eben was in der Stadt besorgen oder sich auf dem Markt mit frischem Obst und Gemüse eindecken möchte, muss unter Umständen dafür jetzt weitere Fußwege in Kauf nehmen. Hinzu kommt, dass durch den Wegfall des Stegs auch die Anbindung der Parkflächen in der Güterbahnstraße an die Innenstadt gelitten hat.