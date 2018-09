Bis 2025 verlängert werden soll der Pachtvertrag der Stadt Eberbach mit einem Hirschhorner Unternehmer für den am Neckar gelegenen Campingpark. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmte am Montag einmütig zu. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Um weitere zehn Jahre verlängert hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss den Pachtvertrag für den Campingpark Eberbach. Die Anlage wird seit 2003 von einem Hirschhorner Pächter betrieben, das zugehörige Restaurant wurde von diesem an einen griechischen Gastwirt untervermietet.

Das Wirtschaftsgebäude bedarf umfangreicher Sanierungsarbeiten, der Hirschhorner Pächter investierte in den zurückliegenden Jahren einiges zur Verbesserung der Situation auf eigene Kosten, wie Stadtbaumeister Steffen Koch im Ausschuss erläuterte. Der Pachtvertrag für das idyllisch am Neckar gegenüber der Stadtsilhouette gelegene Areal mit Caravan- und Zeltplatz, Campingpark-Gebäude und Restaurant, Sanitärgebäude sowie Nebenräumen und einer Wohnung endete bereits zum 28. Februar 2013, wurde damals aber befristet auf die Dauer von zwei Jahren vom Gemeinderat verlängert.

Laut Ursula Geier vom städtischen Liegenschaftsamt signalisierte der Pächter bereits seit geraumer Zeit, den Campingpark weiterführen zu wollen. Dieser habe auch immer wieder in Absprache mit dem Hochbauamt eigene Investitionen wie beispielsweise einen Gebäudeanstrich getätigt und wolle dies auch weiter tun, falls eine langfristige Vertragsverlängerung zustande kommt. Geier attestierte dem Pächter, die Anlage "sehr ordentlich" zu führen. Steffen Koch erklärte, dass es zwar ein Sanierungskonzept für die Anlage gebe, dies aber aufgrund der desolaten städtischen Finanzlage vorerst nicht umgesetzt werden könne. Besonders die sanitären Anlagen seien in einem schlechten Zustand, allerdings könne der Pächter auf Nachfrage zunächst damit leben. Auf rund 300.000 Euro bezifferte Koch den Investitionsbedarf im Campingpark. Damit müsse sich in absehbarer Zeit der Bau- und Umweltausschuss beschäftigen.

Der Pächter sei überdies mit dem Wegfall von zwei bis drei Stellplätzen einverstanden, falls die benachbarte DLRG auf dem Gelände einen Unterstand für ihr Strömungsrettungsfahrzeug schaffen sollte.

Den Pachtpreis für die Anlage wollte Ursula Geier in öffentlicher Sitzung nicht nennen. Sie sagte jedoch, dass die Konditionen die gleichen wie im bisherigen Vertrag seien. Da die neue Vereinbarung bis 2025 läuft, schlug Bürgermeister Peter Reichert vor, eine Klausel aufzunehmen, nach der der Pachtzins bei größeren Investitionen seitens der Stadt entsprechend angepasst werden kann. Und falls die Stadt den Campingpark doch irgendwann einmal schließen sollte, gebe es im Vertrag ein außerordentliches Kündigungsrecht, beantwortete Geier eine Frage von Lothar Jost (AGL). Für bisher getätigte Investitionen des Pächters seien keine Entschädigungsleistungen vorgesehen. Einmütig stimmte der Ausschuss der Vertragsverlängerung zu.