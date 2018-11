Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Sie sind zwei ehrwürdige Königinnen der Instrumente und bedürfen der Zuwendung. Was sich begreiflicherweise recht anspruchsvoll gestaltet. Und so war dies den beiden Kirchengemeinden auch ein ganzes Veranstaltungsjahr in ihrem Zeichen wert. Zehn Konzerte wurden auf die Beine gestellt: fünf für die Weißenborn-Orgel in der Michaelskirche, drei für die Vleugels-Orgel in St. Johannes Nepomuk und zwei für beide. Jetzt ist das Orgeljahr 2012 verklungen und es scheint sich für die zwei Kirchengemeinden ausgezahlt zu haben: den kostenträchtigen Orgelrenovierungen sind sie dadurch ein gutes Stück näher gerückt. In der Michaelskirche kann schon im Februar an die Arbeit gegangen werden.

Stolze 200.000 Euro fallen für die klangliche und technische Erneuerung der großen Weißenborn-Orgel und für ihre komplette Ausreinigung an. Die Mittel dafür sind laut Bezirkskantor Achim Plagge nach diesem Orgeljahr aber vorhanden. Die evangelische Kirchengemeinde hat allein 55.000 Euro an Spenden eingespielt, "was uns sehr nahe an die benötigte Summe bringt". Deren Großteil speist sich ohnehin aus Zuschüssen der Landeskirche sowie aus günstigen Darlehen, sagt der evangelische Kantor. Auch die Zwangsrücklagen für die Kirchenorgel dürfen angezapft werden. Verlass ist laut Plagge zudem auf die Hilfe von Kantorei und Förderverein sowie auf den Orgelwein-Erlös. Und dann gibt es da noch diese bedeutende Zugabe, mit der Plagge in ziemlich genau einem Jahr rechnen darf. Am ersten Advent, wenn seine Weißenborn-Orgel wieder wie neu sein wird.

Bis dahin ist aber noch viel zu tun, was die Orgel in der Michaelskirche zunächst von Februar bis November wird verstummen lassen. Am 1. Dezember erwacht sie zu neuem Leben, ein Anlass, der das SAP Sinfonieorchester nach Eberbach führt. Das Ensemble wird unentgeltlich zugunsten der Orgelrenovierung spielen und stellt der Kirchengemeinde damit nach Plagges Schätzung weitere 3500 Euro in Aussicht.

Als uneingeschränkten Erfolg sieht das Orgeljahr auch die katholische Kirchengemeinde, sowohl im Blick auf das Spendenaufkommen wie auf den Publikumszuspruch. Wie der ehemalige Bezirkskantor und jetzige Diözesankirchenmusikdirektor Godehard Weithoff aus Freiburg verlauten lässt, ist man auch der Stadt sehr dankbar für das gezeigte Engagement.

Aktuell befinden sich rund 35 000 Euro auf dem Spendenkonto für die Vleugels-Orgel, die eine Ausreinigung, einen neuen Spieltisch, vor allem aber ein neues elektronisches Innenleben braucht. Das schlägt mit 120 000 Euro zu Buche. Aber das Anfang der Siebzigerjahre gebaute Instrument ist Bezirkskantorin Julia Bentz zufolge technisch in einem so labilen Zustand, dass es jederzeit ausfallen könnte. Die Renovierung in St. Johannes Nepomuk sei deshalb besonders dringend - und hier beginnt die Crux. Denn die Kirchengemeinde will damit jetzt noch warten, bis die Kantorenstelle neu besetzt ist, um dem neuen Kirchenmusiker die Möglichkeit einer Einflussnahme zu geben. Was den Start wohl bis mindestens September, Oktober verzögert, wie Julia Bentz schätzt.

Inzwischen ist man auf katholischer Seite bestrebt, die Spendenbereitschaft nicht einschlafen zu lassen und die lange Zeit für weitere Aktionen zu nutzen. Denn die Pfarrei muss die Renovierungskosten weitgehend selbst schultern. So will man das Orgeljahr jetzt noch ein Stück weit ausdehnen und 2013 ein Konzert für das Instrument nachschicken. Auch die festliche Weihnachtsmusik am ersten Weihnachtsfeiertag in St. Johannes Nepomuk soll der Orgel gut tun. Und für ihren "Club der 100" erhofft sich die Pfarrei für dieses Jahr noch, die Hundert voll zu kriegen. Gesucht werden dabei hundert Menschen, die je hundert Euro für die Orgel erübrigen möchten. Siebzig sind schon gefunden.