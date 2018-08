'Das Haus ist gebaut, die Menschen sind da': Das neue Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie Mosbach in der alten Dielbacher Straße ist eingeweiht. Fotos: Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Das Haus ist gebaut, die Zimmer sind eingerichtet, die Menschen sind da. Und die suchen hier Geborgenheit," sagte Pfarrerin Erika Knappmann bei der Einweihung des Wohn- und Pflegeheims der Johannes-Diakonie Mosbach in der Alten Dielbacher Straße. Gemeinsam mit Diakon Joachim Szendzielorz eröffnete sie am Freitag die Feierstunde, die von Diakonie-Vorstand Jörg Huber moderiert wurde. In dem neuen Haus wohnen bereits seit einigen Monaten 60 Menschen mit Behinderung. Das Gebäude hat laut Huber gut acht Millionen Euro gekostet.

Bereits 2003 erwarb die Johannes-Diakonie das damals recht verwilderte Gelände, um dort im Zuge der Regionalisierung ein Heim mit angegliederter Tagesstruktur bauen zu können. "Diese wegweisende Entscheidung hat die Realisierung des Projekts überhaupt erst möglich gemacht," lobte Huber und dankte allen daran Beteiligten.

"Das größte Glück ist die Freude an einem gelungenen Werk," zitierte der Sozialdezernent des Rhein-Neckar-Kreises, Roland Schulz, den Schriftsteller Paul Keller. Das Haus ströme eine Wohlfühlatmosphäre aus, gratulierte er zur Eröffnung. Mit der Einrichtung erhöhe sich die soziale Infrastruktur des Kreises. Lob für den Schritt der Johannes-Diakonie, mitten in die Kommunen zu gehen, hatte auch Bürgermeister Peter Reichert mitgebracht. "Eberbach heißt die Bewohner und Mitarbeiter herzlich willkommen." Inklusion sei ein immerwährender alltäglicher Prozess, betonte das Stadtoberhaupt und überreichte an Vorstand Jörg Huber und Vorstandsvorsitzenden Dr. Hanns-Lothar Förschler ein Bild. "Die Menschen sollten für die Stadt ein Gewinn sein," sagte Dekan Ekkehard Leytz. "Leben geht auch mit Behinderung verschiedener Art."

Diplom-Ingenieur Rainer Frank vom Tübinger Büro Riehle, das die Planung und Bauleitung innehatte, verglich das Werden der Maßnahme mit einer Bergbesteigung, bei der man mit manchen Widrigkeiten wie etwa der Insolvenz einer Baufirma und damit einhergehender Verzögerung zu kämpfen hatte. Statt auf dem Gipfel eine Fahne zu hissen, habe man ein Apfelbäumchen mitgebracht, das im Garten der Einrichtung gepflanzt werden soll. Als "ganz besonderes Projekt" bezeichnete Dr. Hanns-Lothar Förschler das neue Haus. Denn dieses sei das erste der Johannes-Diakonie außerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises, abgesehen von einer Einrichtung im Ortenaukreis. "Der Start ist gelungen," freute er sich. Unter den Leitsatz "Im Leben verwurzelt sein," stellte Pfarrer Richard Lallathin seine Grüße. Gemeinsam mit dem Vorstand enthüllte er anschließend eine von dem Eberbacher Künstler Franz Musiol entworfene Holzskulptur. Das dreiteilige Kunstwerk ist über zwei Meter hoch und wurde aus dem Holz alter Obstbäume, die vor dem Bau der Anlage auf dem Grundstück wuchsen, geschaffen. Anschließend wurde die Festgesellschaft zum Rundgang durch die neuen Räume eingeladen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Riverside Gospel Singers. Stefans Ein-Mann-Marionetten-Theater unterhielt mit dem "Zeit Rap" und brachte "einen außergewöhnlichen Besucher" mit.