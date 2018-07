Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Ob der Nutzen dieser neuen bunten Informationsbroschüre groß genug ist, um ihre offenbar recht zahlreichen Mängel aufzuwiegen? Nein. Jedenfalls gemessen an den Stimmen, die dazu in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung laut wurden. Einzig Bürgermeister Rainer Sens, der auf das von einer niedersächsischen Verlagsgesellschaft produzierte druckfrische Heftchen aufmerksam machte und darin mit einem Grußwort nebst Konterfei vertreten ist, verteidigte es als informativ. Ansonsten hagelte es durch die Bank Beschwerden und Kritik.

Verantwortlich zeichnet für diese Hirschhorn-Broschüre ein bundesweit tätiger Verlag "für werbegetragene Publikationen für Städte, Gemeinden und Kreise", der sich zu den führenden auf diesem Gebiet rechnet. Nach Sens' Darstellung hat die Stadt Texte und Fotos beigesteuert, und zwar aus ihrem Archiv. Beiträge, die "im Wesentlichen der städtischen Website entsprechen". Womit dieselbe nun auf 26 Seiten und in Papierform auch denen zugänglich sei, die nicht über Internet verfügen - "zumindest als Momentaufnahme".

Für die inhaltliche Bewertung der historischen Beiträge sorgte schon zum Einstieg in der Bürgerfragestunde einer, an dem an der örtlichen Heimatforschung kein Weg vorbei führt: Dr. Ulrich Spiegelberg. 70 Prozent der Daten seien falsch, ärgerte sich Spiegelberg über auf der Website inzwischen wohl korrigierte fehlerhafte Angaben zu den Ortsteilen, die hier anscheinend wieder zu Ehren kommen. "Schlecht recherchiert", stellte Spiegelberg fest und knüpfte daran die Frage, wie Texte in der Verwaltung überhaupt gemacht werden. Dass der Verlag an anderer Stelle Artikel aus seiner, Spiegelbergs, Feder einfach ungefragt übernommen habe, verstoße eindeutig gegen die Urheberrechte. Überhaupt vermissten er und auch andere ein Impressum im Blatt mit entsprechenden Textnachweisen. Im Sinne einer künftigen Qualitätskontrolle solcher doch als "Visitenkarte" dienenden Druckerzeugnisse bot der Historiker seine redaktionelle Mitarbeit an - im Team mit dem Leiter des Eberbacher Archivverbunds, Dr. Rüdiger Lenz.

Warum wurde Spiegelberg nicht von Anfang an in die Arbeit an der Broschüre einbezogen? Ludwig Heyer (Profil Hirschhorn) fand dies nicht nachvollziehbar. Heyer störte sich allerdings auch am nicht mehr aktuellen Bildmaterial, das in der Broschüre Verwendung findet. An Aufnahmen und Ansichten der Stadt von vor fünf Jahren, die nicht geeignet seien, dem Leser ein aktuelles Bild der "Neckarperle" zu vermitteln.

Für das Verzeichnis der Ortsvereine im Blatt und namentlich dafür, wie die E-Mail-Adressen der Vereinsvorstände dahin gelangt sind, interessierten sich Harald Heiß und Wolfgang Schilling. Denn auf der städtischen Homepage, davon überzeugten sich die CDU-Vorsitzenden gleich an Ort und Stelle mittels Smartphone, stammten sie augenscheinlich nicht. Dass der Verlag hier nicht nur unbefugt Vereinsadressen, sondern private, zum Teil sogar dienstliche Adressen der Vorstände abgedruckt hat, wurde als grober Verstoß gegen das Datenschutzgesetz gerügt.