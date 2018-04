Eberbach. (MD) Für Heizungen, die 30 Jahre alt sind und mit Öl oder Gas betrieben werden, hat dieses Jahr das letzte Stündlein geschlagen. Denn der Gesetzgeber hat bestimmt, dass alte Heizkessel von vor 1985 aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Wer sich nicht dran hält, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Hintergrund Hintergrund Heizanlagen, die vor 1985 eingebaut wurden und mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, müssen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) spätestens dieses Jahr durch neue ersetzt werden. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die selbst in der Immobilie wohnen und seit dem 1. Februar 2002 - dem Inkrafttreten der ersten EnEV - [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Heizanlagen, die vor 1985 eingebaut wurden und mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, müssen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) spätestens dieses Jahr durch neue ersetzt werden. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die selbst in der Immobilie wohnen und seit dem 1. Februar 2002 - dem Inkrafttreten der ersten EnEV - eingezogen sind, sind von der Neuregelung befreit. Ebenso gilt die Austauschpflicht nicht für eingebaute Niedertemperatur-Heizkessel sowie Brennwertkessel. Wenn allerdings diese Häuser in andere Hände übergehen, beispielsweise durch Verkauf oder Erbschaft, muss der neue Eigentümer die kostenintensiven Maßnahmen durchführen. Dafür hat der Gesetzgeber eine Frist von zwei Jahren gesetzt. Bestandsschutz genießen auch Gebäude mit Kesseln, deren Heizleistung unter vier oder über 400 Kilowatt liegt.

Wir wollten wissen, ob die Neuregelungen den Hauseigentümern überhaupt bekannt sind und haben bei verschiedenen örtlichen Heizungsbaufirmen angefragt, ob eine rege Nachfrage nach dem Einbau moderner Anlagen zu verspüren ist. "Von den bisherigen Anlagen sind durch die neuen Vorschriften ja nicht alle betroffen," winkt Kai Bissdorf von der Firma BiNe ab. Ein regelrechter Ansturm Austauschwilliger sei bei seiner Firma nicht zu beobachten. Der Wunsch in neue Heizungen zu investieren, sei etwa 2008 viel größer gewesen. Denn damals habe der Liter Heizöl um einen Euro gekostet. Bissdorf kritisiert, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend vom Gesetzgeber über die neuen Regeln informiert worden sei.

In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen von Karl Reinig, der ebenfalls davon überzeugt ist, dass die wenigsten Betroffenen über die neue EnEV Bescheid wissen. "Wo kein Kläger, da kein Richter," meint Reinig zu den Austauschpflichten. Da seien die Schornsteinfeger gefragt: "Die müssen bei den Leuten darauf drängen." Der Firmeninhaber weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg im Gegensatz zu den anderen Bundesländern die wenigsten Heizkessel erneuert worden seien. Das hänge mit dem Gesetz über Erneuerbare Energien zusammen. Das schreibe vor, dass beim Kesseltausch beispielsweise im Mix zehn Prozent Biogas bezogen werden müssten. In Kürze werde sich dieser Wert für den teureren Brennstoff sogar auf 15 Prozent erhöhen. Und das halte halt viele von einer Neuinvestition ab.

"Teilweise wissen die Leute schon durch die Presse über die Neuerungen Bescheid", sagt Kerstin Thomson von der Verbraucherzentrale. Aber Detailkenntnisse hätten wohl die Wenigsten. Recht viele Hauseigentümer kämen wegen der neuen Vorschriften zu ihr in die Beratung. Nicht jeder müsse jetzt seine Heizung tauschen, wenngleich das in vielen Fällen durchaus sinnvoll sei und sich in relativ kurzer Zeit amortisiere. Die Diplom-Ingenieurin erläutert, dass für die Umsetzung der Verordnung der Schornsteinfeger im Rahmen seiner jährlichen Feuerstättenschau verantwortlich ist. Stelle der Erneuerungsbedarf fest, fordere er den betroffenen Eigentümer zum Austausch auf und setze ihm dafür eine Frist. Verstreiche diese fruchtlos, erfolge Meldung an das Baurechtsamt des Kreises. Diese Behörde werde dann die weiteren Maßnahmen veranlassen.

Keinen Ansturm auf den Austausch alter Heizkessel hat Frank Blaumann in seinem Betrieb beobachtet. "Aber die neuen Regelungen sprechen sich langsam rum", meint er. Im Zuge der neuen EnEV seien auch viele Ängste geschürt worden. Denn es gebe großzügige Ausnahmeregelungen und andere Maßnahmen, die den Zweck des Energieeinsparens mit ergänzten, sagt der Heizungsfachmann.

"Dess weeß kee Sau", rutscht es einem seit über 40 Jahren in dieser Branche tätigen Handwerker auf Nachfrage spontan heraus. Bei seinen täglichen Baustellenarbeiten werde er so gut wie gar nicht auf die Regelungen angesprochen. Sowieso würden sich die Wenigsten um die Umsetzung scheren.