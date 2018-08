Neckarsteinach. (iz/teu) Es gibt eine Lösung für die ärztliche Versorgung in der Vierburgenstadt: Ab dem 1. März 2014 wird Michael Mikolaiczik die Allgemeinarztpraxis in der Hauptstraße 26 in Neckarsteinach weiterführen. Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Arzt für Betriebsmedizin aus Hirschhorn wird in den Räumen der ehemaligen Praxis Junker eine Zweitpraxis eröffnen, die er gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern Cornelia Ohlhauser und Tobias Freund sowie der Gynäkologin Tanja Müller führen wird. Ab dem 3. März kommenden Jahres findet dann in der Vierburgenstadt eine regelmäßige Terminsprechstunde statt. Die genauen Sprechzeiten sollen noch rechtzeitig bekannt gegeben werden.

"Das wäre endlich geschafft!", zeigte sich Bürgermeister Herold Pfeifer auf Anfrage der RNZ erleichtert darüber, dass die ärztliche Versorgung der Neckarsteinacher Bürger nun auch künftig gewährleistet ist. Wie berichtet, hatten ja die letzten Ärzte ihre Praxis in der hessischen Stadt am Neckar aus Altersgründen am 30. November dieses Jahres geschlossen.

Bereits in der jüngsten Ausschusssitzung hatte der Neckarsteinacher Rathauschef durchblicken lassen, dass ein Arzt aus der näheren Umgebung bereit sei, in der Vierburgenstadt eine ärztliche Filiale zu eröffnen, die an drei oder vier Tagen besetzt sein würde. Es müsse jedoch erst noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Darmstadt geprüft werden, ob dieser Arzt vom sogenannten "Hessen-Pakt" profitieren könne, einem Pakt zwischen dem Land Hessen und der kassenärztlichen Vereinigung des Landes. Dort wurde vereinbart, Ärzten für eine erste Praxiseröffnung eine erhebliche Summe zur Verfügung zu stellen.

In Anspruch nehmen kann Michael Mikolaiczik diese Förderung offenbar dennoch: Denn ab Februar 2014 soll diese Subvention ausgeweitet werden und auch bei der Eröffnung von Zweitpraxen greifen. Bürgermeister Herold Pfeifer hatte dennoch parallel dazu vorsichtshalber bei der Kommunalaufsicht prüfen lassen, ob eventuell auch die Stadt die Ansiedlung einer Arztpraxis finanziell unterstützen dürfe. Das Ergebnis sei jetzt glücklicherweise hinfällig.