Von Felix Hüll

Eberbach/Wiesloch. Stadträte in Wiesloch haben seit 1999 Erfahrungen mit dem "doppischen" Haushaltsberechnungssystem. Eberbach hat 2014 darauf umgestellt und bietet diesen Freitag dazu einen öffentliche Informationsveranstaltung an. Vier Wieslocher Fraktionsvertreter und der Kämmerer schildern der RNZ ihre Erfahrungswerte.

Die Finanzen einer Stadt werden mit "Doppik" durchsichtiger. Es wird deutlicher ob öffentliches Eigentum gut in Schuss gehalten wurde oder wie groß der Investitionsbedarf bei Schulen, Straßen oder Gebäuden der Kinderbetreuung ist. Als Pilotprojekt für Baden-Württemberg wechselte Wiesloch bereits vor 15 Jahren von der bisherigen kameralistischen Rechnungsweise auf die "Doppelte Buchführung in Konten", einem Rechnungswesen, das sich an der kaufmännischen Buchführung anlehnt.

Wieslochs Stadtkämmerer Peter Bühler erinnert sich: Begleitet von der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer lernten Amtsmitarbeiter und Gemeinderäte das neue System kennen. "Klaus Lüder war drei, vier mal in Sitzungen mit dabei." Nach eineinhalb Jahrzehnten ist die Doppik nichts besonderes mehr, "aber 1998 hatten wir einen Probelauf mit beiden Systemen nebeneinander. Und die EDV war damals auch nicht so weit wie heute." Im Nachhinein habe sich gezeigt, dass die Gemeinderäte bei der Kameralistik sich gern mit einzelnen Positionen an bestimmten Haushaltsstellen aufhielten, also beispielsweise im rund 50 Millionen Euro Stadthaushalt debattierten, ob beim Standesamt ein Anstieg der Reisekosten von 400 auf 600 Euro gerechtfertigt sei oder nicht. Kämmerer Bühler: "Heute sind Zahlen im Etat sehr kumuliert - der Gemeinderat schaut nicht mehr so stark auf einzelne Zahlen, sondern mehr auf Aufgaben und Projekte."

Das hängt mit einer Wieslocher Besonderheit zusammen, die so keine Entsprechung in Eberbach hat. Wiesloch hat Ende der 1990er Jahre mit dem Haushaltswesen gleich auch noch die Verwaltungsstrukturen verändert: Ein Beigeordneter wurde gestrichen. Aus den Ämtern entstand ein System von Fachbereichen und -gruppen. Dabei wurden Kompetenzen "nach unten delegiert"; die Fachbereiche erhielten ein eigenes Budgetrecht. "Die jeweiligen Leiter sind selbstverantwortlich dafür, einen Defizitausgleich zu erwirtschaften, können Überschüsse aber auch über einen Jahresabschluss hinaus übertragen."

Für den Wieslocher CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Deschner fördert Doppik den Leistungsgedanken innerhalb der Verwaltung. "Sie zeigt, wie viele Aufwendungen eine Kommune leisten muss, um zu erhalten, was sie hat." eine städtische Konzernbilanz mit allen Eigenbetrieben und Beteiligungen zeige die mit rund 1700 Euro vergleichsweise hohe Pro-Kopf-Schuld Wieslochs, "aber da ist alles drin enthalten.", so Klaus Deschner, der stolz darauf ist, dass Wiesloch in drei Jahren über elf Millionen Euro Kassenkredite auf Null gefahren habe und auch die Tilgung leisten konnte.

Für Gerhard Veits von Bündnis90/Grüne bringt erst Doppik die Möglichkeit, wegzukommen von obrigkeitsstaatlicher Verwaltung und dem Diskutieren von Einzelausgabeposten hin zum projektorientierten System: dabei definieren Stadträte Zielvorgaben, die eine weitgehend selbstverantwortliche Verwaltung umsetzt. Veits: "Aber auch nach 15 Jahren fällt es in Wiesloch manchen Kollegen noch schwer, von der Diskussion um Einzelpositionen wegzukommen." Veits rät, beim Umstellen auf Doppik gleichzeitig die Verwaltungsstrukturen mit zu überdenken: "Wer das nicht tut, handelt halbherzig."

Der SPD-Stadtrat und Haushaltsredner Michael Weimer kennt es gar nicht anders: Er ist seit fünf Jahren im Wieslocher Stadtrat. Weimer findet Doppik besser als die Kameralistik geeignet, in der Kommunalpolitik Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen.

In den Kommunalwahlkämpfen seit 1999 habe Doppik in Wiesloch keine Rolle gespielt, sagt Fritz Zeier, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. "Die meisten Bürger verstehen nicht, worüber wir da reden." Das Umstellen sei nicht schwierig gewesen, "aber man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen". Laut Zeier sei es Sache der Verwaltung, den Räten Doppik nahe zu bringen.

Info: In Eberbach bietet die Stadtverwaltung dazu am kommenden Freitag, 7. Februar, ab 14.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im Ratssaal des Rathauses an. Doppik-Referent ist der Erste Beigeordnete des Gemeindetages, Willi Schmid.