Eberbach. Wie schon im Frühjahr, bietet das Museum am Alten Markt in seiner Sonderausstellung "Weltkulturerbe im Taschenformat" noch einen Modellbau-Workshop in den großen Ferien an. Horst Fallgatter, von dem auch die Exponate stammen, gibt darin Kindern, aber auch interessierten Erwachsenen Anleitung zum Modellbau. Dieses Angebot kam erst nach der Verlängerung der Sonderausstellung zustande, zu spät, um noch im Programm des Ferienspaßes aufgenommen zu werden. Der Workshop findet am Dienstag, 6. August, und am Freitag, 9. August, jeweils um 15 Uhr statt, auch diesmal mitten in der Ausstellung im ehemaligen Ratssaal im Museum am Alten Markt, das an beiden Tagen von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Wie sehr das Thema der Eberbacher Sonderausstellung - das architektonische Weltkulturerbe, eine Auswahl der bedeutendsten Baudenkmäler Europas - interessiert, ist auch daran zu erkennen, dass in den deutschen Großstadtbahnhöfen zur Zeit eine Wanderausstellung über Weltkulturerbe-Stätten in Deutschland als Motiv deutscher Briefmarken läuft, nach Mannheim jetzt in Heidelberg. Im Gegensatz zu den flachen Bildern, haben die Modelle allerdings wahre 3D-Wirkung und können so eine exzellente Vorstellung von interessanten Sehenswürdigkeiten geben, weil man sie beliebig von allen Seiten und auch von oben gut betrachten kann, von wo sich Details und Bauzusammenhänge ganz einfach erschließen. Alle Modelle von Kathedralen, Klöstern und Kirchen, Burgen, Schlössern, Häusern und technischen Bauten, die noch bis 27. Oktober im Museum gezeigt werden, hat Horst Fallgatter selbst im Lauf der letzten 15 Jahre aus Kartonbogen gebaut.

Fallgatter hat die Ausstellung inzwischen sogar noch um einige Modelle erweitert, darunter moderne Fußballstadien (wir berichteten). Sie gehören zu der großen Zahl von Kartonbogen zum Selbstbauen, die inzwischen in unterschiedlichen Schweregraden auf dem Markt sind und laufend vermehrt werden. So hat Horst Fallgatter gerade auf der Grundlage einer großen Anzahl von Aufnahmen, die er im Winter gemacht hatte, ein neues Modell der Stiftskirche von Mosbach konstruiert und es bei seinem letzten Besuch in Eberbach mit einer Gruppe von Mosbacher Konfirmanden im Modell gebaut. Im neuen Workshop, einem Schnellkurs in Modellbau, wird auch dieses dabei sein. Wer kommt, sollte möglichst eine eigene Schere und eventuell auch Klebstoff mitbringen.

Das Museum hat im Sommer seine Öffnungszeiten an Wochenenden verlängert und kann am Samstag und Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr besucht werden.