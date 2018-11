Schwarzach. Tierische Naturerlebnisse und jede Menge Action an einem Ferientag gibt es im Wildpark vom heutigen Freitag bis Sonntag, 2. Juni. Zur Gast ist der mobile Funpark "BenneÜ" mit großem Bungytrampolin, mobilem Hochseilgarten, Spielmobil und Riesentrampolin. Bei schönem Wetter werden die großen Hüpfburgen und die Wasserlaufbälle aufgebaut.

Kreative Kinder können bei guter Witterung in der Wichtelwerkstatt im Bauwagen beim Afrika-Spielplatz an jedem Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 17 Uhr an einer Bastelaktion teilnehmen. Für weitere Kurzweil und Bewegung an der frischen Luft sorgen auch die ständigen Einrichtungen des Wildparks mit rund 400 Wild- und Haustieren, darunter zahlreiche Jungtiere, Afrika-Spielplatz, Streichelzoo, Kindereisenbahn, Schaubauernhof und Mineralienausstellung.

Für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch bietet der Kiosk am Afrika-Spielplatz bei guter Witterung Snacks, Getränke und schöne Sitzgelegenheiten an.

Bis Ende Oktober ist der Wildpark täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Individuelle Gruppenführungen können unter der Telefonnummer (0 62 62) 9 20 90 vereinbart werden.

Fi Info: Aktuelle Infos zu Events und Parkbewohnern unter www.wildpark-schwarzach.de.