Keine Windräder sollen sich auf dieser Anhöhe bei Haag in Richtung Schwanheim drehen. Der Gemeinderat schloss sich den Bedenken der Bürger gegen die Standortpläne im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar an und fasste einen entsprechenden Beschluss. Foto: Deschner

Schönbrunn. (MD) Das Thema "Windkraftanlagenstandort Salzlackenkopf" ist vom Tisch. Zumindest, wenn es nach dem Mehrheitswillen des Gemeinderats geht. Bei drei Gegenstimmen beschloss das Gremium am Freitag im Bürgersaal eine entsprechende Stellungnahme zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Etwa 80 Zuhörer quittierten die Abstimmung mit Beifall. Zu Zwischenrufen und emotionsgeladenen Beiträgen, wie in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung und tags zuvor in der Bürgerversammlung in Haag, kam's diesmal nicht.

"Auf Grund massiver Bedenken aus der Mitte der Bevölkerung revidiert die Gemeinde Schönbrunn ihre bisher zustimmende Haltung zu der Vorrangfläche für die Windkraft mit der Bezeichnung ,Meisenberg'", heißt es in der Stellungnahme. Die von den Bürgern zahlreich vorgetragenen Bedenken gegen diesen Standort auf der Anhöhe zwischen Haag und Schwanheim würden von der Gemeinde unterstützt, machte Bürgermeister Jan Frey deutlich. Zudem wird angeregt, diese interkommunale Vorrangfläche auf den Gemeindegebieten von Aglasterhausen, Schwarzach und Schönbrunn im weiteren Verfahren zur Regionalplanung zu streichen. Dabei sei man sich durchaus bewusst, dass diese Forderung im Konflikt zu den Interessen der Nachbargemeinden stehen kann.

Auf Anregung von Gemeinderätin Karin Koch wird in dem Papier auch darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Schönbrunn "massive Bedenken" hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des im Mai 2012 in Kraft getretenen Landesplanungsgesetzes hat. Bis zur Klärung dieser Bedenken wird der Regionalverband daher gebeten, von der Ausweisung von Vorranggebieten abzusehen.

Wie Jan Frey ausführte, konnte an diesem Abend keine Beschlussfassung zu den ins Auge gefassten Vorrangflächen "Bangels/Regberg" und "Bannwaldskopf" gefasst werden, da die Aufstellung des Teilflächennutzungsplans "Windkraft" nicht Gegenstand der Tagesordnung war. Der Bürgermeister machte allerdings deutlich, dass man die Bevölkerung in allen Ortsteilen gleich behandeln wolle und schlug daher vor, eine Absichtserklärung abzugeben. Der folgte der Rat einmütig und bekundete, dass im weiteren Verfahren zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplans die kommunalen Konzentrationszonen "sehr kritisch hinterfragt und in der Abwägung eingegangene Anregungen und Bedenken entsprechend gewichtet" werden. Damit wurde das "Aus" für die beiden noch verbliebenen Flächen angedeutet. Geklärt werden müsse allerdings, ob danach noch eine gemeinsame Flächennutzungsplanung für das Verbandsgebiet mit Konzentrationszonen ausschließlich auf Eberbacher Gebiet fortgesetzt werden kann.

Durch die Politik sei man "in die Geschichte Windkraft" hineinmanövriert worden, monierte Jürgen Dinkeldein und verwahrte sich gegen den tags zuvor in der Bürgerversammlung erhobenen Vorwurf, man sei ein "verschlafenes" Gremium. Man nehme die Bedenken der Bürger ernst, betonte Sabine Babos-Hack. Andererseits sei man auch in der Pflicht, die Gemeinde insgesamt voranzubringen. Auch Jan Frey übte Kritik an dem mit heißer Nadel gestrickten Landesplanungsgesetz: Hätte man uns drei bis vier Jahre Zeit gegeben, hätten wir die Thematik gründlich durchleuchtet.