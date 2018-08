Eberbach. Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht auf seiner Tour durch 42 Städte vom Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. Juni, auch in Eberbach Station. An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs ist die Ausstellung "Meere und Ozeane" zu sehen. Der Eintritt ist frei. Erst drei Wochen später, vom 15. bis 17. Juli, legt das Schiff in Heidelberg am Neckarstaden an. Zuletzt war das Schiff mit der Ausstellung "Zukunftsstadt" 2015 am Lauer zu besichtigen.

Dieses Jahr geht’s um die geheimnisvolle Welt der Meere und Ozeane. Besucher erkunden Lebensräume wie Küste, Hochsee, Tiefsee oder Eismeer und bekommen Einblick in die Arbeit von Forschern. Die Ausstellung zeigt, welche Bedeutung die Weltmeere für das Klima haben, welche Rolle sie als Rohstoffquelle spielen und wie man Ozeane schützen und sinnvoll nutzen kann, ohne sie auszubeuten.

Wie bislang auch laden die Ausstellungsstücke zum Entdecken und Ausprobieren ein: Spielerisch können die Besucher herausfinden, wie nachhaltiger Fischfang funktioniert. Mit einer Virtual-Reality-Brille tauchen sie durch ein tropisches Korallenriff, und im Tiefseekino entdecken sie, welche Kreaturen in vollkommener Finsternis tausende Meter tief am Meeresgrund leben.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt 2017 durch 39 Städte in Deutschland und drei in Österreich. Wissenschaft im Dialog (WiD) hat die Ausstellung "Meere und Ozeane" im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung konzipiert. Die Ausstellung wird empfohlen ab zwölf Jahren.

Öffnungszeiten der MS Wissenschaft am Eberbacher Neckarlauer sind vom Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29 Juni, täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Täglich um 17 Uhr gibt es kostenlose Führungen durch die Ausstellung. Für Gruppen ab zehn Personen (etwa Schulklassen) ist eine Anmeldung vorab auf www.ms-wissenschaft.de/schulen erforderlich. Termine für Schulklassen sind bereits ab neun Uhr möglich.

Info: www.wissenschaftsjahr.de und www.ms-wissenschaft.de