Hirschhorn/Neckarsteinach. (fhs) Zeitgemäße Versorgung mit einem leistungsfähigen Breitbanddatennetz könnte in Hirschhorn gemeinsam mit dem Dienstleistungsunternehmen IKbit aus Fürth im Odenwald erfolgen oder angeschlossen an das Projekt fibernet.rnk aus dem benachbarten Rhein-Neckar-Kreis. Dies ist eine Aussage aus dem Sachstandsbericht "Breitbandversorgung Hirschhorn", die Bürgermeister Rainer Sens in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadtverordnetenversammlung gab.

Derzeit werde beides geprüft; die Zusammenarbeit mit dem IKBit-Verbund von zehn Gemeinden im Kreis Bergstraße ebenso wie das Andocken an die fibernet-Pläne. Das Rhein-Neckar-Kreis-Projekt enthält jedoch gewisse Hürden, die in den unterschiedlichen Voraussetzungen in den beiden unterschiedlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen begründet sind. Als Zeithorizont nannte Sens ein Vierteljahr. Klar ist, dass unter den gemeinsam auftretenden beiden hessischen Neckartalgemeinden die Stadt Neckarsteinach Vorteile davon hat, dass dort in vielen Straßen bereits Leerrohre verlegt wurden, in Hirschhorn dagegen nicht. Hinzu kommt, dass mögliche Breitbandnetz-Betreiber vor Ort mit einem erheblich größeren Kundenstamm des Anbieters Kabel-BW rechnen müssen als in der Vierburgenstadt nebenan.

Laut Sens hat Hirschhorn das Ziel, ein Hochgeschwindigkeitsnetz zur flächendeckenden Breitbandversorgung mit Glasfaserkabeln auf- und auszubauen.

Ausbau für 1596 Haushalte

Bei dem geplanten Ausbau müsse gewährleistet sein, dass der Ausbau mit dem Technikfortschritt und dem deswegen steigenden Bedarf von Privathaushalten wie Gewerbenutzern Schritt hält. In Hirschhorn geplant ist ein Ausbau für 1596 Haushalte. Bei den Verhandlungen gilt, dass flächendeckend für alle Anschlüsse eine Infrastruktur bereit gestellt werden muss auf Basis der Übertragungstechnik VDSL2 mit privat bis zu 50/5 Mbit/s gewerblich mit 30 MBits/s. Ein Steigern auf 1000 Mbit/s in einem bedarfsgesteuerten Ausbau bis zu Haus- und Wohnungsanschlüssen muss ebenso eingeplant werden wie flexible Lösungen für Kunden mit Bedarf an unterschiedlichen Netzbandbreiten. Nach der Markterkundung (Private Anbieter wollen Hirschhorn nicht von sich aus (weiter) erschließen) und dem Prüfen der Optionen startet das Interessebekundungsverfahren. Geeignete Firmen werden aufgefordert, Angebote zu machen. Danach sollen höchstens fünf Wirtschaftsteilnehmer über diese Angebote verhandeln.

Dabei ist zu klären, ob doch noch ein Unternehmen den Breitbandausbau übernimmt und damit das unternehmerische Risiko. Dabei hat die Stadt jedoch keinen weiteren Einfluss. Bei einem kommunalen Netz bliebe Einfluss erhalten, aber auch die Verantwortung für Verlustgeschäfte, sei es in einem eigenen Netz oder mit einem Betreiber bzw. in einer Kooperation. Öffentliche Mittel für einen Netzausbauer kann es hingegen nur geben, wenn dieser auch anderen Betreibern in seinem Netz Zugang ermöglicht. Kabel BW schließt dies etwa aus.