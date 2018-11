Hirschhorn. Der Aktionstag "Lebendiger Neckar" soll in Hirschhorn weitestgehend wie ursprünglich geplant stattfinden. Angesichts der Regen-Auswirkungen auf den Neckar-Flusspegel und mögliches Hochwasser sind die Organisatoren von Gewerbeverein, von den weiteren mitwirkenden Vereinen und der Stadtverwaltung überein gekommen, das Programm nicht abzusagen und den Wetterkapriolen zu trotzen, wo es aus Sicherheitsgründen vertretbar ist.

Nicht vertretbar war das Schnupperpaddeln mit den Kanus. Der Skiclub hat daher diesen Punkt abgesagt (wie schon in Eberbach die Reservistenkameradschaft ihr größeres Projekt Schlauchboot-Gaudirennen). Die DLRG will aber nach derzeitigem Stand ihre Bootsfahrten anbieten, zumal für den Neckar am Sonntag wieder weniger Wasserführung vorhergesagt wird. In Hirschhorn bieten also am Sonntag, 19. Juni, zwischen 11 und 19 Uhr die Vereine (u.a. Angler, FC und Sportbootclub) an der Slipanlage und am Hirschhorner Neckarlauer Bewirtung wie auch Programm mit Musik der King-Brothers und der Allemühler Blasmusik. Auch der "Linienverkehr" zwischen Neckarufer und Altstadt, mit der von den Hirschhorner Gastronomiebetrieben und der Altstadt Plus GmbH gesponserten "Bimmelbahn", wird an diesem Tag - - unabhängig von der Witterung - aufrecht erhalten. Als Gast beim Lebendigen Neckar in Hirschhorn wird zudem der Landrat des hessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt. Er will den Familiensonntag nutzt, um mit seiner Familie dem hessischen Neckartal einen Besuch abzustatten und wird ab 15 Uhr ein paar Grußworte an die Hirschhorner und ihre Gäste richten. Ebenfalls zum Programm gehören dieses Jahr die Besonderheiten zum Stadt- und Langbein-Jubiläum, die der Freundeskreis der Langbeinschen Sammlung sowie Museums- und Altstadtverein anbieten. Dazu zählt auch ein nach historischem Rezept gebackenes Brot. Bäckermeister Christian Grimm hat dies aus Anlass des 200. Geburtstags des berühmten Hirschhorner "Naturalisten" und Bäckersohns Carl Langbein angefertigt und wird es erstmals zum Aktionstag Lebendiger Neckar anbieten. "Sollte es wider Erwarten zu einzelnen Schauern kommen, sind wir darauf vorbereitet," versichert der Vorsitzende des Hirschhorner Gewerbevereins, Arnt Heilmann. "Aber wir sind voller Hoffnung, dass uns die Sonne am Sonntag nicht im Stich lässt!"