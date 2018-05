Von Ellen Wartner

Eberbach. Robert Küner schaut an einer Haltestelle auf seine Uhr. "ja wir sind pünktlich", stellt er fest, "bitte einsteigen und los". Ja, er verkehrt genau nach Fahrplan, der laufende Schulbus oder auch "walking bus" genannt. Es gibt ihn jetzt bereits das vierte Jahr. Und er ist nach wie vor gut "besetzt".

Eltern und Kinder wissen die Bewegung in frischer Luft vor dem Schulunterricht zu schätzen. Jetzt zu Beginn des Schuljahres sind es fünf Zweitklässler und 15 Erstklässler, die täglich und bei Wind und Wetter "mitfahren". Im vergangenen Jahr waren es 26 Kinder, die diesen Weg zur Schule wählten. Das kann sich aber noch ändern, weiß Elke Hugo, nun schon seit vier Jahren Organisatorin des Projekts. Begleitet wird der laufende Bus jeweils von "Busfahrern". Mindestens zwei, im Idealfall drei.

Das sind Mütter, Väter oder Großeltern, die dafür sorgen, dass die Erst- und Zweitklässler aus Wimmersbach per pedes sicher zur Schule kommen. Gestern Morgen waren außer Elke Hugo noch Petra Lanig und Robert Küner, ein Freiwilliger, der weder Vater noch Großvater ist, Busfahrer und Begleiter.

Hugo könnte noch mehr Freiwillige brauchen, sagt sie. Vor allen dienstags und donnerstags werde es eng. Momentan teilen sich 13 bis 14 Begleitpersonen die Arbeit an den fünf Schultagen pro Woche. Im Normalfall reicht das aus. Aber wenn mal einer ausfällt, könnten Springer aushelfen. Der "Bus" startet an den offiziellen Haltestellen der Stadtbusse am Klingenweg, führt über weitere Haltestellen mit genauen Abfahrtszeiten über die stark befahrene Schwanheimer Straße, durch die Scheffelstraße und weiter über die Goethestraße, den Treppenweg abwärts über den Fußgängerüberweg Beckstraße, die Neckarbrücke und dann die Treppe an der Mehrzweckhalle hinunter direkt auf den Schulhof der Dr. Weiß-Schule. Zweimal in der Woche, montags und mittwochs; startet der "walking bus" in der Klingenstraße 8.10 Uhr, die übrigen Tage bereits 7.15 Uhr. Für den Weg braucht man etwa 20 bis 25 Minuten, sodass die Kinder pünktlich zu Unterrichtsbeginn in ihren Klassen sind.

Gestern war Polizeioberkommissar Bernd Grimm dabei und praktizierte "Verkehrserziehung im Realverkehr". Er zeigte den Kindern "wo es lang geht" und wie man sich im Straßenverkehr und an Kreuzungen verhält. Und er ermahnte die Kinder, immer ihre Schutzwesten anzuziehen und ihren "Busfahrern" zu gehorchen, weil diese ja in Vertretung ihrer Eltern für die Sicherheit auf dem Schulweg sorgen. Die Polizei, allen voran Grimm, wird morgen, Mittwoch, gegen 12 Uhr, auf dem Schulhof präsent sein und Eltern über Schulwegüberwachung und -sicherung informieren.

Zum Ende dieses Schuljahres wird Elke Hugo den Busdienst als Chefin quittieren. Ihre Kinder sind dann aus der Grundschule. Sie hat bereits Nachfolger: Sigrid Becker, unterstützt von Heike Feuerstein wird ab nächstem Jahr die Organisation des "Busbetriebs" übernehmen. Beide üben jetzt schon fleißig.