Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Dass Schwäne, speziell dann, wenn sie Nest und Brut verteidigen, nicht nur aggressiv, sondern auch enorm schlagkräftig und dem Menschen gefährlich sein können, ist hinreichend belegt. Dass sich die Angriffslust der wehrhaften Vögel auch gegen Sachen richten kann: diese Geschichte weiß Claudia Karle zu erzählen. Sie spielt auf dem Parkplatz am Neckarlauer und kam die Mosbacherin teuer zu stehen.

Claudia Karle arbeitet halbtags in einem Geschäft im Eberbacher Zentrum und parkt deshalb regelmäßig da. Was sie auf diesem Uferparkplatz wiederholt beobachten konnte, ist ein Schwanenpaar auf Landgang, das "an Autos knabbert - vorzugsweise an dunklen". An einem Samstag im Februar ertappte sie einen Schwan gewissermaßen in flagranti an ihrem eigenen Wagen, wie er Lack und Spiegel mit dem Schnabel bearbeitete.

Die Folgen zeigten sich in vollem Umfang erst nach der Autowäsche: Scheiben und Lack an der Rückseite waren auf breiter Front mit Kratzern und Streifen überzogen. Reparaturkosten: 2000 Euro. "Die Teilkasko übernimmt den Schaden nicht, nur die Vollkaskoversicherung tut das", sagt Claudia Karle. "Wir müssen aber 500 Euro selbst bezahlen". Ein Polizeibeamter, den die Mosbacherin einschaltete, habe mit einem "Was soll ich machen? Soll ich den Schwan jetzt verhaften?" reagiert.

Hintergrund (jbd) Einem Urteil des Landgerichts Stuttgart zufolge, auf das vor mittlerweile elf Jahren die "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht" aufmerksam machte, muss eine Gemeinde vor einem bissigen Schwan in ihrem Stadtpark warnen. Die Warnung sei Teil der so genannten Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde, heißt es darin. Kommt die Kommune dem nicht nach, müsse sie für Schäden und Schmerzen, die Passanten entstehen, uneingeschränkt haften, befanden die Richter. Im konkreten Fall ging es um den Angriff eines Schwans auf einen Parkbesucher und fehlende Warnhinweise. Nach Feststellungen des Gerichts war der Gemeinde die Existenz des angrifflustigen Tiers bekannt.

[-] Weniger anzeigen

Claudia Karle hat rechtliche Schritte eingeleitet. Sie ist nicht die einzige, der dies widerfahren ist. Und sie wusste das. Denn allein drei ihrer Kolleginnen machten die gleichen Erfahrungen. Die Schwanattacken wurden auch fotografiert. "Das ist seit Jahren so, aber die Stadt tut nichts dagegen", empört sich Karle. Auf ein an Bürgermeister Peter Reichert gerichtetes Schreiben antwortete dieser mit einem Bedauern "...dass es sich bei dem Höckerschwan, der den Schaden verursacht hat, um ein Wildtier handelt. Damit gilt dieser als "herrenlos". Aus diesem Grund besteht für die Stadt Eberbach leider keine Möglichkeit, den Schaden über unsere Versicherung zu übernehmen". Es werde momentan aber nach einer Lösung zur Verhinderung solcher Vorfälle gesucht. Doch "sind uns dafür rein praktisch und durch gesetzliche Vorgaben wie den Tierschutz Grenzen gesetzt".

Der Tierschutzverein kennt das Wildtier auf Anhieb beim Namen: "Das ist eindeutig Sven", sagt Susanne Noll auf Nachfrage. Denn in diesem Bereich des Neckars brüte nur dieses eine, Sven und Svenja getaufte Schwanenpaar. Die Tiere sind stadtbekannt und seit Jahren so eine Art Maskottchen für den TSV.

Noll stuft die Angriffe als "typisches Revierverhalten" ein: Sven sehe sein Spiegelbild im Autolack und setze sich in der Annahme, es handle sich um einen Rivalen, mit Schnabelhieben zur Wehr. Allerdings nur, solange die Schwäne auf der Suche nach einem Brutplatz seien: "Das ist jetzt vorbei". Laut Noll lässt sich dagegen nur zweierlei tun: Ein Warnschild aufstellen oder die Schwäne gewissermaßen umsiedeln und wegtransportieren. "Aber wer soll das bezahlen?"

Im Rathaus gibt man sich in dieser Angelegenheit zugeknöpft. Im Unterschied zur Polizei, wo Revierleiter Erich Lindenthal von jährlich ein bis mehreren aktenkundigen Vorfällen spricht, und davon, dass dies der Stadt auch bekannt sei. Zwei Anzeigen wurden in diesem Februar erstattet. Ordnungsamtschef Rainer Menges will dagegen erst jetzt, im aktuellen Fall, von den Kollisionen zwischen parkenden Autos und Schwan erfahren haben.

Auf Nachfrage fällt ihm noch ein drei oder vier Jahre zurückliegender Fall ein, aber ihm zufolge handelt es sich dabei ausschließlich um "Einzelfälle". Menges: "Wir wissen wenig, was die Haftung für Wildtiere anbelangt". Dass andere Kommunen in einem ähnlichen Fall wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht bezahlen mussten, ist in Eberbach nicht bekannt.

Allerdings sei die Verwaltung derzeit mit mehreren Behörden im Gespräch, um denkbare Maßnahmen abzuklopfen. In Frage kommen laut Menges: Warnschilder, Absperrung am Neckar, Sperrung des Lauers. "Denn wir können das Verhalten des Schwans nicht ändern".