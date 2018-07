Eberbach. Das Mannheimer Traditionskabarett Dusche kommt mit seinem aktuellen Polit-Kabarett-Programm "Der Letzte lacht das Licht aus" am Freitag, 8. April, um 20.30 Uhr ins Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, nach Eberbach.

Das Kabarett Dusche bringt in seinem 43. Programm wieder Licht ins Dunkel vieler Tunnels, die noch gar nicht gegraben sind und an deren Ende man auch nichts sieht, weil um uns tiefe Nacht ist.

Aber nur in der Nacht kann man die Sterne sehen und - ach ja - die Sternchen, die so gern zum Leuchten aufgehen würden. Beginnt jetzt auch die Dämmerung der Kanzlerin? Wird Schäuble zum Drachmentöter oder bläst er den Griechen das Licht aus? Akzeptiert der Erzbengel Gabriel das Handelsabkommen mit Amerika, oder will die SPD prinzipiell vom Handeln abkommen? Da bleibt kein Riesling trocken. Wenn sie dieses Programm sehen würden, gingen sogar bei Steinmeier und Merkel die Mundwinkel nach oben; da platzt die letzte Tranfunzel aus sich raus. Die "Dusche" sind: Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch. Sie bilden das Hausensemble der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus. 1982 von den Mitgliedern des Kabarett Dusche gegründet, zählt sich die Klapsmühl’ am Rathaus heute zu den renommierten und etablierten Kabarett- und Comedy-Theatern Deutschlands. Mehr als siebenhunderttausend Zuschauer waren dort seit 1982 zu Gast.

Info: Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Buchhandlung Greif, im BuchHaus, unter Telefon 06271 / 4623 (abends) und an der Abendkasse.