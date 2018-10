Erster Biss-Test in den neuen Kuckucksburger: Die Kuckucke Markus Scheurich, Michael Krolop und Udo Geilsdörfer (v.l.) sowie Chefkoch Udo Jung sind kaum in der Lage den kulinarischen Genuss zu beschreiben. 'Grandios' bringt es Jung auf den Punkt. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Kuckucksburger" heißt der von der Karnevalgesellschaft Kuckuck neu kreierte Saumagen-Burger, den es am Frühlingsfest in der Kuckucksklause auf dem Neuen Markt geben wird. Gestern Vormittag wurden die ersten Muster-Exemplare getestet, auch die RNZ kann sich dem allgemeinen "hmmm lecker" anschließen. Bereist heute ab 11.11 Uhr dürfen die Neukreationen über die Theke wandern. Vor zwei Jahren hatten die Karnevalisten den "Sauburger" erfunden, und damit reißende Absätze erreicht - bis im vergangenen Jahr eine Mail eintraf, der Name sei geschützt. "Unter Androhung einer Geldstrafe wurden wir zur Namensänderung aufgefordert", erklärt Präsident Udo Geilsdörfer. Auf der facebook-Seite stimmten die Mitglieder ab, "Kuckucksburger" war jetzt das Ergebnis. Und so wurde einer der Burger gestern auch gleich von Tanzmariechen Jana Geilsdörfer mit Sekt getauft. Hintergrund So feiert Eberbach Das 34. Eberbacher Frühlingsfest wird heute um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt (bei Regen im Foyer der Stadthalle) mit dem Frühlingsliedersingen eröffnet. Erstmals wird der Chor "La-Mi-Choueur" aus Thonon gemeinsam mit dem Eberbacher Chor "Right Now" musizieren. Mit dabei ist auch die katholische Pfarrkapelle. Den Fassbieranstich mit Bürgermeister Peter Reichert gibt's um 19.30 [+] Lesen Sie mehr So feiert Eberbach Das 34. Eberbacher Frühlingsfest wird heute um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt (bei Regen im Foyer der Stadthalle) mit dem Frühlingsliedersingen eröffnet. Erstmals wird der Chor "La-Mi-Choueur" aus Thonon gemeinsam mit dem Eberbacher Chor "Right Now" musizieren. Mit dabei ist auch die katholische Pfarrkapelle. Den Fassbieranstich mit Bürgermeister Peter Reichert gibt's um 19.30 Uhr auf dem Leopoldsplatz zu sehen, bevor dort Simplex rockt. Ab 20 Uhr spielt die Hannes Keseberg auf dem Alten Markt, die Rockefellers rocken auf dem Neuen Markt und DJ Cha-Cha will es auf dem Lindenplatz krachen lassen.

[-] Weniger anzeigen

Auch die Rezeptur wurde in Zusammenarbeit mit Metzgermeister Roger Sepp von der Metzgerei Eichhorn weiter verfeinert. Maître de Cuisine Uwe Jung vom Hotel Krone Post, mit dem die Kuckucke eng zusammen arbeiten, überzeugte sich vor Ort von den Zusatzstoffen sowie von den hygienischen Maßnahmen. Das Qualitätsurteil des Eurotoques-Chefkochs beim kräftigen Biss in den Kuckucksburger: "Grandios". Vor allem sei es auch ein "rein regionales Produkt". Den Kuckucksburger gibt es in zwei Variationen. Das knackig, luftige und regionale Brötchen umhüllt bei der ersten Variante neben dem regionalen Saumagen auch Zwiebeln und Schmand. Der Unterschied zum bisherigen "Sauburger": "Die Zwiebeln werden jetzt von rechts nach links geröstet". Bei der "Light-Version" werden Zwiebeln und Schmand durch fettarmen frischen Salat, Tomate und Käse ersetzt. Auf Anfrage der RNZ wurde sogar noch eine dritte, vegetarische Variante eingeführt. Diese können sich die Gäste unter dem Namen "Brötchen" bestellen. "Wir Kuckucke stehen immer für Qualität" betonte Geilsdörfer. Deshalb wurde gestern auch gleich noch eine weitere Qualitätssicherungsmaßnahme durchgeführt. Am Frühlingsfest-Kölsch-Wagen wurde das Kölsch auf Geschmack und maximale Durchflussmenge geprüft - und erhielt ebenfalls das Gütesiegel. Dem heutigen Start des Frühlingsfestes steht, zumindest bei den Kuckucken, damit nichts mehr im Wege.

Im Wege war jedoch die Schulhofeinfahrt der Dr. Weiss-Grundschule für den Transporter des Autoscooter. Er kam am Mittwochmittag nicht um die Ecke und konnte somit das Fahrgeschäft nicht auf dem Schulhof aufbauen. "Da war nichts zu machen, es war zu eng", erklärte Bernhard Walter vom Kultur-Tourismus-Stadtinformationsteam gestern. Das Autoscooter sollte anstelle des Zeltes der Budokai-Asahi stehen. Diese waren 30 Jahre beim Frühlingsfest dabei, erstmals kann die Gruppe aufgrund personeller Probleme in diesem Jahr nicht antreten. Damit die zwei anderen, für den Schulhof eingeplanten, Standbetreiber nun dort nicht alleine stehen, wurde sie in den Pfarrhof und an den blauen Hut ausquartiert. Der Schulhof bleibt, bis auf die katholische Kantorei, die nun auch außen bestuhlen will, leer.