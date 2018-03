Von Marcus Deschner

Eberbach. Fast auf Vorjahreshöhe bewegte sich die Gesamtzahl der im Raum Eberbach registrierten Straftaten im Jahr 2013. Waren es ein Jahr zuvor noch 851 verübte Delikte quer durchs Strafgesetzbuch, so stieg deren Anzahl im abgelaufenen Betrachtungszeitraum auf 872. Die Aufklärungsquote war wieder recht hoch. 550 Straftaten und damit 63 Prozent konnten aufgeklärt werden. Dies erläuterten der Leiter des Polizeireviers, Erich Lindenthal, Stellvertreter Gerd Lipponer und Jugendsachbearbeiter Bernd Grimm gestern bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2013. Übereinstimmend bedauerten die Beamten, dass diesmal kein Vertreter der Kriminalpolizei mehr mit am Tisch saß. Denn die örtliche Kripo-Außenstelle wurde vor wenigen Monaten aufgelöst.

Sechs Jahre lang blieb Eberbach von Tötungsdelikten verschont. 2013 kam's dafür umso schlimmer. Am Neujahrstag wurde ein Ehepaar in seinem Haus in der Theodor-Frey-Straße erschossen, zwei versuchte Morde in Lindach und in der Schillerstraße mussten ebenfalls von den Ermittlern bearbeitet werden.

Für Eberbach allein wurden laut Lipponer 806 Fälle (Vorjahr 783), für Schönbrunn 64 (61) und für Heddesbach zwei (7) Fälle notiert. 376 Tatverdächtige (443), von denen 287 männlich und 89 weiblich sind, wurden ermittelt. Davon sind 20 Kinder, 35 Jugendliche und 42 Heranwachsende. Immer noch auf Platz eins der Kriminalitätsliste rangieren die Vermögensdelikte mit einem Anteil von 29 Prozent. Rang zwei nehmen Diebstähle mit einem Anteil von 24 Prozent ein. Rohheitsdelikte machen 15, Sachbeschädigungen 13 Prozent aus. Die Straßenkriminalität wie Sachbeschädigungen, Pkw-Aufbrüche und im Freien begangene Körperverletzungen, hat einen Anteil von 15 Prozent an den Gesamtstraftaten. Die Straftaten der Rauschgiftkriminalität schlagen mit vier Prozent zu Protokoll. Eher bescheiden mit einem Prozent nehmen sich Verstöße gegen das Waffengesetz und das Ausländergesetz aus.

Erfreulich sei der Rückgang der Raubstraftaten, sagte Lipponer. Lediglich einen Fall musste man 2013 zur Anzeige bringen, während es ein Jahr zuvor noch zwei und 2011 sogar acht Fälle waren. Deutlich von zwölf auf vier reduzierten sich auch die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Schwere Diebstähle aus Gaststätten, Firmen, Geschäften und Büros sind den Angaben zufolge auf 14 ( 21) gefallen. 2013 konnten drei ( 4) für diese Taten verantwortliche Einbrecher dingfest gemacht werden. Sorgen bereitet der Polizei jedoch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Acht versuchte und sieben vollendete Einstiege in Wohnungen wurden zur Anzeige gebracht. Der Bekämpfung dieser Kriminalitätsart will man ein besonderes Augenmerk widmen. Zu Präventionszwecken kam daher im vergangenen Jahr auch ein Informationsmobil der polizeilichen Beratung hierher. Auf dem Neuen Markt konnten sich die Bürger über wirksamen Schutz für ihre Wohnungen informieren.

Deutlich von 52 auf 16 gefallen ist die Zahl der Ladendiebstähle. Wobei hier von einer großen "Dunkelziffer" ausgegangen werden kann. Dabei waren die meisten Täter im Erwachsenenalter. Bei den 205 (116) Betrugsstraftaten fallen 92 ( 37) Fälle des Waren-, Kredit und Leistungskreditbetrugs besonders schwer ins Gewicht. Allerdings kamen 91 dieser Taten bei der Aufarbeitung von Insolvenzverfahren ans Licht. Mit rechtswidrig erlangten Kreditkarten wurden 2013 im hiesigen Bereich kein Geld abgehoben und auch keine Waren bezahlt. Dafür waren sieben (18) Trickbetrüger unterwegs.

24 Rauschgiftdelikte wurden von der Schutzpolizei bearbeitet, zwölf Fahrten unter Drogeneinfluss aufgedeckt. In über der Hälfte aller Fälle hatten die Konsumenten Haschisch und Marihuana dabei, drei Mal waren Amphetamin/Ecstasy und ein Mal Heroin im Spiel.