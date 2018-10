Eberbach. (fhs) Wer nach dem Wahlkampf der CDU ein deutliches Ergebnis zugunsten der Eberbacher Christdemokraten erwartet hatte, sah sich gestern im Verlauf der Stimmenauszählung überrascht: Die 2009 zur stärksten Fraktion im Gemeinderat gewählte CDU verlor 6,3 Prozent und ihren siebten Sitz im Gremium. Künftig sind CDU, SPD und Freie Wähler dort jeweils mit sechs Sitzen, die AGL mit vier Sitzen (einem mehr als bisher) vertreten.

Um 18.12 Uhr gab die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Anke Steck, das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl 2014 bekannt: Danach erzielte die SPD 29,2 Prozent der abgegebenen Stimmen (2009: 27,3 Prozent), die FWV kam auf 26, 9 (25,2) Prozent und die CDU auf 26,2 (32,5) Prozent. Damit rückte die SPD an die erste Stelle der im Rat vertretenen Parteien, kann aber ihren Wahlsieg nicht in einen siebten Sitz ummünzen. Obwohl stärkste Partei vor FWV und der an dritte Stelle gerückten CDU erhält die SPD wie die anderen beiden Listen die gleiche Anzahl an Sitzen: Sechs.

Die Alternative Grüne Liste (AGL) hingegen steigerte ihren Anteil von 15,1 auf 17,7 Prozent und verbucht einen zusätzlichen vierten Ratssitz für ihre Fraktion.

11.534 Eberbacher waren wahlberechtigt; davon Gebrauch machten 6.054 Bürger (52,5 Prozent). Damit lag die Wahlbeteiligung diesmal 2,13 Prozent höher als 2009 (50,4 Prozent). Als auffällig bemerkt wurde gestern, dass die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl niedriger ausfiel als bei der Europawahl (53,5 Prozent). Sie lag aber immerhin über der Wahlbeteiligung der Kreistagswahl, die in der Stadt Eberbach 51,9 Prozent betrug.

Als eine mögliche Erklärung für das schlechte Abschneiden der CDU wurde diskutiert, ob eventuell enttäuschte Christdemokraten zwar das Europaparlament wählen gingen, diesmal aber nicht die doch deutlich veränderte Gemeinderatsliste. Von den sieben CDU-Stadträten präsentierte die Partei nur zwei Amtsinhaber zur möglichen Wiederwahl. Die nicht mehr auf der Kandidatenliste enthaltenen Namen Marcus Deschner, Günter Wiedemer, Udo Geilsdörfer, Ulrike Riedl und Christian Beisel hatten 2009 insgesamt über 14.000 Stimmen für die CDU geholt; Mit Wiedemer und Geilsdörfer hatten davon auch zwei Räte eigentlich wieder antreten wollen, unterlagen aber bei der Nominierungsversammlung im Februar ihren Mitbewerbern.

Betrachtet man die Stimmenzahl, die auf die einzelnen Bewerber der jeweiligen Listen entfielen, fällt auf, dass bekannte Namen und die bereits im Gemeinderat vertretenen Kandidaten punkteten. So wurden auf der CDU Liste die Stadträte Karl Braun mit 3.679 Stimmen und Wolfgang Kleeberger mit 3.259 Voten Listen-Stimmenkönige, eben-so platzierten die Wähler auf den anderen Listen die bekannten Gesichter vor den Neuen und auch vor den Frauen.

2009 waren fünf Frauen in den Gemeinderat eingezogen: Ulrike Kraus und Ulrike Riedl (CDU), Christa Wernz (SPD), Susanne Lehn (FWV) und Kerstin Thomson (AGL). 2014 verbleiben als Stadträtinnen Kerstin Thomson (die ihren Stimmenanteil von 1.811 auf jetzt 2.905 steigerte), Christa Wernz (die von der Position der Eberbacher Stimmenkönigin 2009 mit 4.091 auf jetzt 2.409 fiel) sowie Susanne Lehn (sie gewann von 1.326 auf 1.836 Stimmen hinzu).

Dass bei dieser Kommunalwahl erstmals Wähler bereits ab 16 Jahren ihr Kreuzchen machen durften, spiegelt sich im Wahlergebnis nicht sichtbar wieder.

Unter den Gewählten dominieren die "reiferen" Jahrgänge etwa mit dem 70-jährigen Lothar Jost und dem 62-jährigen Peter Stumpf bei der AGL, dem 68-jährigen Dieter Jeitner und dem 62-jährigen Klaus Eiermann bei der SPD; auch Neu-Stadtrat Peter Huck von der SPD zählt schon 60 Lenze, Christa Wernz 66, Rolf Schieck 64. Bei den Freien Wählern ist Dietrich Müller 61, und bei der CDU sind Wolfgang Kleeberger 68 und Karl Braun 67.

Obwohl alle vier Listen Frauen und junge Bewerber aufboten, entschieden sich die Wähler für die oben Genannten; Klaus Körmös (22 Jahre) ist bei der AGL mit 1.145 Stimmen Ersatzbewerber hinter Neustadtrat Christian Kaiser (23 Jahre). Eberbacher Stimmenkönig dieser Wahl wurde SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Schieck mit 4.156 Stimmen (2009 hatte er noch 3.666). Platz Zwei nimmt Peter Wessely (FWV) ein mit 3.955 (3.277) gefolgt von Karl Braun (CDU) mit 3679 (2.791). > Kommentar