Von Danny Galm

Neckar-Odenwald-Kreis. Es wäre eine echte Sensation - die Rückkehr der Wildkatzen in die Wälder unserer Region. Lange bevor die Römer die ersten Hauskatzen über die Alpen brachten, streiften die scheuen Tiere bereits durch die Wälder Europas. Prähistorische Knochenfunde belegen, dass sogar schon unsere steinzeitlichen Vorfahren Wildkatzen recht gut gekannt haben müssen. Waren die Tiere bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch über den ganzen europäischen Kontinent weit verbreitet, so wurden die scheuen nachtaktiven Jäger durch die intensivere Nutzung der Wälder sowie durch Verkehr, Siedlungsgebiete und Landwirtschaft ihres ursprünglichen Lebensraums nach und nach beraubt.

Die heutigen Verbreitungsgebiete liegen auf dem Balkan, der Iberischen Halbinsel, in Schottland, Italien, Ostfrankreich und in Belgien. Kam die Wildkatze ursprünglich in ganz Deutschland vor, so beschränkt sich das Vorkommen der Tiere heute auf zwei Hauptverbreitungsgebiete: dem einen in der Eifel, dem Hunsrück, dem Pfälzer Wald und dem Taunus, welche vermutlich untereinander im Austausch stehen, und dem anderen in den Wäldern des Harz, Solling, Kyffhäuser sowie den übrigen Waldgebiete Nordthüringens. Zurzeit schätzen Experten die Population in Deutschland auf etwa 5000 bis 7000 Tiere. Im Südwesten galten die Tiere seit 1912 als verschwunden. Erst in den Jahren 2006 und 2007 konnten erstmalig wieder Wildkatzen in Baden-Württemberg nachgewiesen werden (überfahrene Tiere am Königstuhl). Aufnahmen einer Wildkamera aus dem Binauer Wald haben nun Hinweise geliefert, die auf eine Rückkehr der Wildkatzen hier im Odenwald schließen lassen könnten.

Auch auf Aufnahmen in einem Wald bei Großeichholzheim fanden sich einige Indizien. Im Unterschied zu einer normalen Hauskatze haben die Wildkatzen einen buschigen Schwanz und fallen vor allem durch ihr "verwaschen" wirkendes, wenig kontrastreiches Fell und ihre wuchtige breite Schnauze auf.

Die Bilder auf der Kamera sind zwar von schlechter Qualität, aber der Mosbacher Jäger Dr. Peter Eras ist sich sicher, dass es sich um die Tiere der Gattung Felis silvestris handelt. "Die Rückkehr der Wildkatzen in die Wälder des Odenwalds, das wäre eine echte Sensation. Die gibt es hier seit Hunderten Jahren nicht mehr!", so der passionierte Naturfreund.

"Da die Fotos keine hundertprozentige Sicherheit liefern können, müssen wir uns jetzt mittels eines DNA-Tests versichern, ob es sich tatsächlich um Wildkatzen handelt." Die Ergebnisse der Tests werden aller Voraussicht nach erst in drei bis vier Wochen vorliegen. Erst dann kann man mit Sicherheit sagen, ob die Wildkatzen in den Odenwald zurückgekehrt sind.

Blickt man auf die Landkarte und sieht die Verbreitungsgebiete der Tiere im Pfälzer Wald und im Spessart, so erscheint eine neue Population im Odenwald, der genau zwischen den beiden Waldgebieten mit einer Wildkatzenpopulation liegt, als sehr wahrscheinlich. Die Wildkatze gehört zu den "besonders geschützten" Arten.

Auf der Roten Liste der Wirbeltiere wird sie als "gefährdet" aufgeführt. Bundesweite Projekte zum Schutz der Tiere, wie etwa das Projekt "Wildkatzensprung", das sich um die Wiederansiedlung der Tiere und deren Erfassung in einer Gendatenbank bemüht, versuchen die Tiere in Deutschland wieder anzusiedeln und besser zu schützen.

Auch gibt es seit 2004 ein sogenanntes "Rettungsnetz Wildkatze", mit dessen Hilfe die Wildkatzenwälder in Deutschland durch grüne Wanderkorridore verbunden werden und auf diese Weise helfen sollen, die Wildkatzen wieder zu einem festen Bestandteil der Tierwelt in den deutschen Wäldern zu machen.

Info: Weiterführende Informationen und Kontakt zu den jeweiligen Hilfsorganisationen finden sich auf der Internetseite www.wildkatze.info oder der Seite des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): www.bund.net.