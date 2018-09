"Haidebow - völlig losgelöst" im vergangenen Jahr beim Eberbacher Fastnachtsumzug. Das Riesengefährt passte übrigens gerade mal so durch die Straßen. Foto: Martina Birkelbach

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Fastnachtsumzüge laufen auf Hochtouren: Die Karnevalfreunde Haidebow bauen an ihrem Wagen. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Haidebowland. Im Wagenbau sind sie perfekt. Jedes Jahr jubeln die Massen, wenn sich die Karnevalfreunde Haidebow (KfH) bei den Fastnachtsumzügen in Hirschhorn, Mudau, Lohrbach und Eberbach mit einem neuen Riesengefährt durch die Gassen und Straßen schlängeln. Sie waren unter anderem schon "zünftig bayrisch" und als "Jim Knopf mit Lokomotive" unterwegs, als Pippi Langstrumpf oder als "Schotten". Im vergangenen Jahr waren sie zu Besuch im Weltall "Haidebow - völlig losgelöst" zu bewundern. Auch für die diesjährige Kampagne haben sie sich wieder ein ganz besonderes Thema einfallen lassen. Was das ist, wird natürlich noch nicht verraten. Nur so viel lässt sich dem Vorsitzenden Joachim Banschbach entlocken: "Es handelt sich um eine beliebte Zeichentrickserie...". Sicher kann man sich auch wieder sein, dass der Wagen viele technische Raffinessen und Highlights und ein ausgeklügeltes Licht- und Tonmanagement haben und vor allem mit viel Liebe zum Detail gestaltet sein wird.

Bereits im September vergangenen Jahres hat der Verein das Thema bei der Jahresversammlung festgelegt. Seit 2012 gehören die Karnevalfreunde Haidebow als vierter Faschingsverein zu Eberbach (nur eben ohne Prunksitzungen). Mitte Oktober 2016 wurde mit dem Wagenbau in der Scheune von Familie Trunk in Scheidental begonnen. Banschbach erklärt, "vor allem, um mehr Zeit bei der Umsetzung zu haben und auch, um die noch wärmeren Temperaturen auszunutzen, haben wir in dieser, obwohl längeren Kampagne, früher mit den Baumaßnahmen begonnen".

Der eigentlich für vergangenes Jahr geplante weitere Ausbau des KfH-Faschingswagens sei um einiges geringer ausgefallen, dafür wurde im Spätsommer mit dem Bau eines festen Unterstands für den Wagen begonnen. Laut Banschbach hatte der Faschingswagen bislang keinen eigenen Platz zwischen den Kampagnen und befand sich immer mit Folie abgedeckt im Freien.

Da er auf Dauer dadurch Schaden nimmt, haben die Haidebower angefangen eine feste Behausung zu bauen. "Wir haben schon Erde abgetragen, Fundamente gegraben, betoniert und Schotter eingebracht." Vor dem Start der neuen Kampagne fand auch ein "Fahrerwechsel" für den Zugwagen der Karnevalfreunde statt. Banschbach: "Philipp und Alfons Schmitt haben uns lange Jahre als Fahrer unterstützt, jetzt haben sie sich verabschiedet". Einen neuen Fahrzeugführer haben die Fastnachter in Kevin Wäsch gefunden, der ab dieser Kampagne nun diesen Job mit seinem Unimog übernehmen wird.

Begonnen hat alles 1998. Eine Waldbrunner Jugendclique hat sich mit einem verkleideten Hänger an mehren Umzügen der Region beteiligt. Zwei Jahre später entstand aus einer Laune heraus "Haidebow", was seither Name und Schlachtruf der Gruppe ist. Um sich abzusichern, falls bei den Umzügen jemand zu Schaden kommt, folgte am 11. November 2012 die Vereinsgründung.

Die Haidebower haben den nördlichsten Teil Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Bayern zu ihrem Landstrich erklärt - zum Haidebowland. Die derzeit 81 Mitglieder kommen aus Eberbach, Waldbrunn und Hirschhorn, aus Heddesbach, Untergruppenbach und sogar aus Durmersheim. Ihr Alter liegt zwischen 20 und 45 Jahre. Die Männer sind die Handwerker beim Wagenbau, ansonsten arbeiten sie in den verschiedensten Berufen wie Forstarbeiter, Konstrukteure, Industriemechaniker, Polizisten oder Altenpfleger. Die Frauen sind für Malerarbeiten zuständig, nähen Kostüme, und helfen auch bei den anderen Arbeiten tatkräftig mit.

Für einige Verwirrungen in der Fangemeinde sorgte laut Banschbach Ende Oktober die Mitteilung, dass sich die Haidebower aus dem Partygeschäft zurückziehen werden. Der Vorsitzende erklärt, "was schon als das Ende für Haidebow interpretiert wurde, sollte nur die Bekanntmachung sein, dass die KfH vorerst keine Partys mehr veranstalten werden". Man wolle sich aber nicht ganz aus den unterjährigen Veranstaltungen heraushalten - oder gar ganz aus der Fastnacht aussteigen, wie manche schon befürchtet hatten.

Um den aufwendigen und allseits beliebten Wagenbau finanziell zu unterstützen haben die Karnevalfreunde zukünftig weitere Pläne und Ideen, Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Banschbach: "Wir überlegen, uns an dem einen oder anderen Eberbacher Stadtfest mit einem eigenen Stand zu beteiligen". In diesem Jahr sollen voraussichtlich Planungen und Ideen umgesetzt werden.

Zu sehen sind die Karnevalfreunde Haidebow bei folgenden Umzügen: Hirschhorn (Sonntag, 26. Februar), Mudau und Lohrbach (Rosenmontag, 27. Februar) sowie Eberbach (Dienstag, 28. Februar); eventuell noch Neckargemünd (Samstag, 25. Februar) "aber das entscheidet sich ganz kurzfristig".

Info: Infos gibt’s auch unter www.kf-haidebow.de sowie auf facebook unter www.facebook.com/haidebow.