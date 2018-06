Eberbach. (fhs) Wie kann es sein, dass in der Friedrichsdorfer Landstraße (Fridola) immer noch nicht Tempo 30 gilt, wenn doch alle Beteiligten dieser Auffassung sind? Die Straße soll entsprechend Teil des Lärmaktionsplans sein. Der Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Uwe Herzel, gibt dazu Erklärungen. Danach ist klar: wenn in deutschen Paragrafen etwas Recht und Gesetz geworden ist, will eine flexible Anpassung an Verkehrsströme seine Weile haben.

Nicht das Regierungspräsidium Karlsruhe ordnet Tempo 30 in einer betreffenden Straße an, sondern die Untere Straßenverkehrsbehörde. Die Karlsruher sind Mittlerbehörde zwischen den Landkreisen und der Landesregierung. Sie sind dafür zuständig, beim Beantragen eines Verfahrens wie des Lärmkonzepts für die Stadt Eberbach darauf zu achten, dass die beteiligten Fachbehörden die rechtlichen Vorgaben einhalten.

Beantragte Änderungswünsche von Gegebenheiten müssen nachvollziehbar dargelegt und begründet werden. Im konkreten Fall haben die Fachbehörden sowie die Stadt Eberbach selbst die Vor- und Nachteile der jeweiligen Veränderungen darzustellen und zu belegen. "Erst wenn wir diese Unterlagen da haben, können wir eine Beurteilung vornehmen", erklärt Herzel. Das RP habe Ende Oktober der Stadtverwaltung geschrieben, welche Punkte zum Lärmkonzept noch abzuhandeln sind, "und wir haben seitdem noch keine Unterlagen dazu erhalten."

Sobald diese vorliegen, sei ein zügiges Prüfen und eine Entscheidung möglich. Einen genauen Termin könne er aber nicht nennen, wenn noch nicht einmal die Antwort auf das Oktoberschreiben vorliege, so Herzel. Bürgermeister Peter Reichert hatte im Gemeinderat auf Anfrage von Anwohner Felix Edelmann erklärt, dass die Stadt wegen der befürchteten Verlagerungen von Verkehrsströmen nach einem Tempo 30 in der Hirschhorner Landstraße auch für die Friedrichsdorfer Landstraße diese Vorgabe wünsche. "Ich habe das dem Gemeinderat ja vorgeschlagen", so Reichert.

Innerorts gelte nun mal generell Tempo 50, so Reichert. Die für Abweichungen davon vorliegenden Ausnahmegründe wie entsprechende Zählungen und Lärmmessdaten waren durch die Erhebungen des Fachbüros Koehler und Leutwein für Tempo 30 in der "Fridola" nicht ausreichend. Erst mit besagtem Verlagerungsverkehr entstehe ein Ermessensspielraum, der eine Genehmigung aussichtsreich werden lasse.

Dies werde er mit den Unterlagen der Fachbehörden nach Karlsruhe übermitteln, bekräftige Reichert seine Aussagen im Gemeinderat. Wichtig ist ihm, dass Gemeinderat wie Verwaltung auf Seiten der Tempo-30-Fordernden in der Fridola stünden, dass ihnen aber rechtliche Grundlagen und Verfahrensvorgaben ein schnelles Vorgehen erschwerten.