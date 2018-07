Der renommierte Organist Jonathan Ryan spielt in der Reihe "Orgelkonzerte am 30." in der Michaelskirche in Eberbach. Foto: privat

Eberbach. Die Reihe Orgelkonzerte am 30. hat in diesem Jahr einen international herausragende Künstler zu Gast: Jonathan Ryan aus New York spielt am Sonntag, 30. Juli, um 19 Uhr in der evangelischen Michaelskirche Werke von Duruflé, Sowerby, Moore, Shearing und anderen.

Jonathan Ryan gilt als einer der gegenwärtig herausragenden jüngeren Künstler seines Fachs. Bei seinen Darbietungen zeigt er ein "beachtliches Ausmaß der Musikalität, Fantasie und Leidenschaft" (The Journal of the Association of Anglican Musicians). Seine Beherrschung des Repertoires, von der Renaissance bis zu zahlreichen Solo- und Ensemble-Uraufführungen, verbunden mit wahrer Virtuosität ermöglicht eine fantasievolle Programmauswahl und einen außergewöhnlichen Umgang mit der einzigartigen Ausdrucksfähigkeit jeder Orgel.

Ryan ist Preisträger zahlreicher bedeutender nationaler und internationaler Orgelwettbewerbe. Er wurde 1982 in Charlotte (North Carolina) geboren und begann im Alter von acht Jahren mit dem Orgelspiel. Er studierte Orgel und Kirchenmusik am Cleveland Institute of Music bei Todd Wilson und an der Eastman School of Music in Rochester (New York) bei David Higgs. Darüber hinaus ist er Stipendiat der American Guild of Organists und erhielt das Chorleiter-Zertifikat, ausgezeichnet mit dem Chorleiter-Preis.

Das Repertoire von Jonathan Ryan umfasst Werke vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Neben regelmäßigen Engagements in den USA haben Tourneen den international gefragten Organisten auch nach Frankreich, Großbritannien, Deutschland und in die Schweiz geführt. Als Organist und Dirigent war Jonathan Ryan in Chicago und Rochester tätig. Er hegt eine besondere Vorliebe für Gregorianischen Choral; als Befürworter Neuer Musik hat er zahlreiche Chor- und Orgelkompositionen ur-aufgeführt.

Seit Herbst 2012 lebt Ryan in New York. Er wirkt als Kirchenmusiker an der Christ Church in Greenwich, Connecticut, wo er den Pfarrchor leitet und zudem an der Leitung der Knaben- und Mädchenchöre beteiligt ist. Auch tritt er häufig in Chicago als Visiting Artist an der dortigen St. James Cathedral auf. Unterstützt wird das Konzert von der Eberbacher Firma Dilo statt. Das Konzert wird auf eine Leinwand ins Kirchenschiff übertragen. Karten gibt es an der Abendkasse.