Eberbach. (ewa) Erstmals hatte die Werkrealschule am Montag Schüler, Eltern und Ausbildungsbetriebe zu einer "Jobbörse" eingeladen. Hier präsentierten die "Praktikanten" die Ergebnisse ihrer Schnupperkurse. Sie hatten Produkte ihrer Arbeit aufgebaut, Informationstafeln beschriftet und bemalt, konnten Fotos und Infos auf dem PC präsentieren oder demonstrierten praktische Arbeitsbeispiele, wie die beiden zukünftigen Friseurinnen Xaren Telein und Janine Weiß, die ihren Freundinnen schicke Langhaarfrisuren verpassten.

Die Betriebe, von denen laut Klassenlehrerin Helga Modersson "viele positive Rückmeldungen" gekommen sind, waren in die Jobbörse mit eingebunden. So begleitete der Ausbilder einer Firma für Verpackungstechnik aus Waldbrunn die Börse von Anfang bis Ende.

Die Betriebe haben laut Modersson durchweg positiv reagiert und auch die Praktikanten waren zumeist begeistert von ihrem Schnupperkurs. Viele konnten sich vorstellen, den Schnupperberuf auch zu wählen. So wie Erolcan Kolcu, der nun mit Sicherheit Elektroniker werden möchte. Er durfte in "seiner" Firma Dichtungen für's Auto herstellen, Sicherungen austauschen, Steckdosen reparieren und vieles mehr. "Alles hat sehr viel Spaß gemacht", sagte er. Aber er habe auch erlebt, was es heißt, den ganzen Tag zu arbeiten.

Vorgestellt wurden auch Berufe wie Bäcker, Schreiner, Fotograf, Florist, Erzieher, Bauzeichner, Industrie- und Einzelkaufmann, Bankangestellte oder Elektroniker sowie die Traumberufe der Jungen Elektromechaniker und KFZ-Mechatroniker.

Einige Mädchen hatten in medizinische Berufe hineingeschnuppert, etwa in den der Pharmaassistentin. Jessica Kühn möchte einmal Altenpflegerin werden, stolz zeigte sie Rakiye Arslan, die sich über den Beruf der Arzthelferin informiert hatte, wie man die Herztöne abhört. Im Eingangsbereich hatten Praktikanten eines Schönbrunner Gartengestaltungsbetriebes ein Beet mit gepflasterten Flächen, Rasen und Blumen aufgebaut und auf Tafeln die Voraussetzungen, Berufs- und Weiterbildungschancen sowie die Verdienstmöglichkeiten und Vorteile dieses Berufs aufgezeigt.