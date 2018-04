Von Martina Weyrauch

Hirschhorn "Jetzt ist es Zeit für den Wintercheck an den Autos", sagt Thomas Kurtz. Solange es noch nicht so kalt ist und kein Schnee liegt, gibt es laut dem Geschäftsinhaber des Hirschhorner Autohauses Kurtz noch keine Wartezeiten bei den Terminen und keine Engpässe in der Reifenversorgung.

"Im November und Dezember vergangenen Jahres mussten die Kunden teilweise schon länger auf ihre Winterreifen warten", so der Mehrwagenhändler weiter. Die alte Faustregel laute "Oktober bis Ostern". Um die Fahrsicherheit zu erhalten, rät Kurtz zu einer Mindestreifenprofiltiefe von vier Millimetern. Bereits ab plus sieben Grad sollten Winterreifen montiert werden, "und die hat es jetzt teilweise schon". Auch auf nasser Straße mit Laub im Herbst sei man mit den Winterreifen besser ausgestattet. Allwetterreifen sind für Kurtz grundsätzlich im Winter "nur ein Kompromiss", wenn es nicht zu stark schneit.

Engpässe kann es unter Umständen bei der Reifenversorgung für Neufahrzeuge geben. "Da gibt es meist wieder neue Reifengrößen", so der Kfz-Meister. Und wenn es zu Engpässen kommt, erhöhen sich die Kosten meist sofort um zehn bis 15 Prozent.

Kurtz rät zudem zu einem Lichtcheck, bei dem die Beleuchtung komplett überprüft wird. "Den Lichtcheck bieten alle Autohäuser im Oktober kostenlos an." Damit man gut und sicher durch die kalte Jahreszeit fahren kann, sollte bei jedem Auto ein kompletter Wintercheck durchgeführt werden. Dabei werden die Bremsflüssigkeit sowie der Frostschutz für den Motor und die Scheibenwischanlage geprüft, die Wischerblätter gecheckt und die Scheiben auf Beschädigungen untersucht. Außerdem werden die Türgummis mit einem Fettstift eingestrichen, damit sie nicht einfrieren. Auch beim Luftdruck der Reifen wird nachgesehen. "Wir schauen auch immer im Motor, ob die Schläuche und alles o.k. sind, und wir machen einen Unterbodencheck", sagt Kurtz.

Seine Autotipps für den Winter: "Scheibenfrostschutzmittel sollte immer im Wagen liegen - wenn viel Salz gestreut wird, braucht man mehr Wasser, um die Scheiben zu reinigen." Außerdem sollte man laut dem Geschäftsinhaber immer ein bis zwei Decken dabei haben, falls man in einen Stau kommt. "Ausreichend Kraftstoff im Tank ist ebenfalls wichtig, dass der Motor laufen kann und man nicht so arg friert, wenn man mal stehen bleibt." Dieselfahrer sollten darauf achten, rechtzeitig Winterdiesel zu tanken; "da gab es schon Probleme - ohne Winterdiesel bleiben die Autos bei tiefen Temperaturen stehen". Natürlich, so Kurtz, gehören Eiskratzer, Schneebesen und Enteiser für Türschlösser in der kalten Jahreszeit in jeden Wagen. "Und wer in Urlaub fährt, sollte an Schneeketten denken. Es kann immer sein, dass sie Pflicht sind." Pflicht sind auch die Winterreifen - seit Dezember 2010. "Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr durch falsche Bereifung können bis zu 80 Euro und einen Punkt kosten", zitiert Kurtz aus der seit drei Jahren geltenden neuen Regelung.