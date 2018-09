Von Marcus Deschner

Eberbach. Der "Lebendige Neckar" zog gestern auch in Eberbach scharenweise Menschen an. Schwerpunkt des Aktionstags war am Neckarlauer, an dem die Reservistenkameradschaft (RK) Eberbach nunmehr schon zum dritten Mal ihr Schlauchbootrennen auf dem Neckar startete.

24 Mannschaften nahmen heuer an dem Gaudiwettbewerb teil. Den unterstützten wieder das Technische Hilfswerk (THW) Eberbach mit Schlauchbooten sowie die DLRG, die diese samt Paddlern mittels Motorkraft zum Start schleppte.Zudem hatten der Odenwaldklub und die städtische Abteilung Kultur-Touristik-Stadtinformation (KTS) Stände aufgeschlagen.

Mannschaften der Reservistenkameradschaften aus Bad Wimpfen, Neckarzimmern, Mosbach, der Gastgeber und vom Hohen Odenwald hatten sich bereits im Vorfeld für den Wettbewerb angemeldet. Auch THW und DRK wollten auf der etwa 400 Meter langen Strecke mitpaddeln. Mit den "RK-Frauen" und den "Meerjungfrauen" gab's auch zwei Damenmannschaften.

Allein zehn Teams hatte "Imbiss-Udo" vom Jahnplatz gemeldet. Eine Mannschaft bestand aus sechs Paddlern, die sich mehr oder minder mühten, vom Start unterhalb der Neckarbrücke zum Ziel bei der Personenschifffahrt zu gelangen, wo RK-Vizevorsitzender Torsten Wild mit der Stoppuhr stand. Bei angenehmen 23 Grad Celsius Lufttemperatur und einigem Gegenwind starteten die ersten zwei Boote kurz nach zwölf Uhr. Die "Jahnplatzpiraten 1" lieferten sich ein Rennen mit der"Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie Odenwald". Die Reservisten mit "Schlagmann" Tommy Schreyer trafen um Längen vor den Zivilisten im Ziel ein. In rascher Abfolge wurden dann die nächsten Wettbewerbe ausgetragen. Mancher Teilnehmer kam dabei derart ins Schwitzen, dass er spontan in den trüben Fluten des Neckars Abkühlung suchte.

Alle Hände voll zu tun hatten derweil die rund 20 Helfer der RK Eberbach, die die Teilnehmer und zahlreichen Zuschauer mit kühlen Getränken und Gegrilltem versorgten. Nachmittags unterhielt die Musikkapelle Allemühl.

Die Siegerehrung nahm RK-Vorsitzender Rudi Joho vor. Er hatte die Veranstaltung eingangs auch eröffnet. Auf Rang 24 landeten die RK-Frauen in einer Zeit von drei Minuten, 29,47 Sekunden knapp hinter dem DRK Eberbach, das die Strecke in drei Minuten und 22 Sekunden passiert hatte. In zwei Minuten und 43,55 Sekunden kam mit den "Meerjungfrauen" die zweite Damenmannschaft als 18. ins Ziel.

Rang Drei sicherten sich die THW- (Jung-) senioren ( 2.17,34). Auf Platz Zwei landeten die "Jahnplatzpiraten 5" (2.11,50). Mit einem hauchdünnen Vorsprung sicherten sich die "Jahnplatzpi-raten 8" (2.11,02) den Sieg. Für alle gab's Urkunden, für die drei ersten Mannschaften Pokale, und für den Sieger den erstmals vergebenen RK-Wanderpokal.