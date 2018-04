Eberbach. (fhs) Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag befragte die RNZ Persönlichkeiten der Stadt, die eine bestimmte Gruppe verkörpern, nach Wahlprüfsteinen. Doris Popp (Foto: Hüll) ist Leiterin im Altenheim "Lebensrad"

"Für mich ist wichtig, dass für die Senioren etwa getan werden muss," erklärt Doris Popp und ergänzt, dass es ihr dabei nicht allein um das Bereitstellen geeigneten Wohnraums gehe, sondern auch um die allgemeinen Rahmenbedingungen in der Stadt. Dabei müsse man den speziellen Erfordernissen von älteren Mitbürgern Rechnung tragen. Wenn man etwa Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt unter die Lupe nehme, dann nutze es vielen Senioren nichts, dass ein großes Einkaufszentrum in Eberbach-Nord besteht, das man mit dem Auto ansteuern muss. Viele Ältere schimpften andererseits, dass sie das eine oder andere in der Innenstadt nicht bekommen können. "Ich sage immer: es gibt viele Geschäfte in der Innenstadt. Aber wenn Ihr schimpft und dort nicht einkauft, stehen die ja auch irgendwann unter wirtschaftlichem Druck. Da muss man selbst etwas tun und dort auch einkaufen gehen." Dessen ungeachtet ist für Ältere bei der Bürgermeisterwahl ein Thema "Innenstadtnaher Wohnraum" und wer Garantie dafür bietet, dass dieser so angeboten wird, dass man sich das leisten kann. Popp: "Ich hör' auch von vielen, dass sie eine Innenstadtwohnung wollen, um nicht mehr mit dem Auto überhall hinfahren zu müssen." Dies gelte insbesondere für Menschen in einem Alter über 75. Die Kandidaten wurden auch danach betrachtet, ob sie Rahmenbedingungen und Initiative bieten dafür, dass es mehr Veranstaltungen zu früheren Nachmittagsstunden gibt, weil für Ältere Abendveranstaltungen bis in die Nacht oft zu spät sind. Vor diesem Hintergrund wäre eine Begegnungsstätte für ältere Eberbacher eine gute Idee, findet Doris Popp.

Je nachdem, was die Bürgermeisterwahl-Kandidaten dazu bei den verschiedenen Anlässen während des Wahlkampfes äußerten, bilden sich die reiferen Jahrgänge unter der Wählern ihre Meinung. glaubt Popp.