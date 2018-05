Etwas über 100 Besucher informierten sich beim Abend im evangelischen Gemeindehaus über die geplanten Neubauten auf dem 'Rosenturm-Quartier' Neckarstraßenareal. Nach Vorträgen von Claus-Heinrich Mohr (kl.Bild links) und Peter Schindler (r.) gab es Beratungsgespräche vor Plänen an dezent tatsächlich mit Rosenblüten geschmückten Stehtischchen. Fotos: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Was denn nun genau auf dem Neckarstraßenareal geplant ist, interessierte etwas über 100 Besucher eines Abends im Saal des evangelischen Gemeindehauses. Die Firma Dombrowski Massivhaus Konzept GmbH aus Wiesloch hatte gemeinsam mit der Eberbacher Neckartal Immobilien GmbH zu der öffentlichen Präsentation eingeladen.

Unter dem Motto "Ein Stück Heimat mit Zukunft - 41 Wohnungen in sechs Häusern" stellten Investor und Architekt ihre Pläne für ein "Rosenturm-Quartier" vor. Auf dem rund 2800 Quadratmeter großen Areal soll (wie bisher bekannt) das Garagengeschoss entstehen. Es ist von der südlich gelegenen Brückenstraße ebenerdig ohne Neigungsrampe anfahrbar. Darin sind die 35 öffentlichen und 39 privaten Stellplätze enthalten. Die Zufahrt zum privaten Garagenteil ist durch ein verschlossenes Rolltor gesichert. Im hinteren Geländeteil (sozusagen im Hang unterhalb der Neckarstraße) sind die Keller der sechs Gebäude angeordnet; sie wie auch die Aufgänge zu fünf der sechs Gebäude sind über einen zentralen Zugang von der Garage aus erreichbar.

Die Fundamente der gesamten Anlage ruhen auf Pfählen, die zwölf Meter in den Fels hinein gegründet werden sollen. Auf dem Garagenstockwerk stehen die sechs dreistöckigen Häuser, die altstadtgerecht Giebeldächer tragen (mit einem vierten Dachbodengeschoss). Architekten wie Peter Schindler sprechen von "zweigeschossiger Bauweise und einem Satteldach mit 45 Grad Neigung".

Die bislang eingeplanten 41 Wohnungen haben Grundflächen von 58 bis 140 Quadratmetern. Als Durchschnittskaufpreis pro Quadratmeter nannte Dombrowski-Geschäftsführer Claus Heinrich Mohr einen Betrag von 2560 Euro. Dies unterscheide sich aber je nachdem, ob es sich um eine Ein-, Zwei-, Drei-, oder Vierzimmerwohnung handelt, ob sie in den Häusern mit Aufzügen liegt, in den beiden Häusern, die besonders für Seniorenbedürfnisse ausgelegt sind oder in dem Gebäude, das ohne Aufzug über der Parkgarage mit den öffentlichen Stellplätzen liegt.

Investor Mohr erwähnte den geplanten Energiewert "KfW 70". Die Energieeffizienz der Neubauten liege damit 25 Prozent unter der heutigen Energieeinsparungsverordnung. Damit geht sie aber nicht so weit, wie es sich etwa im Gemeinderat bei der Debatte um den Bauantrag AGL-Stadträtin Kerstin Thomson gewünscht hätte.

"Wir haben heute unseren offiziellen Vermarktungsstart und machen erstmals eine öffentliche Information über die Pläne," erläuterte Mohr. "Das Baugesuch ist noch nicht genehmigt, aber das und die weiteren Abläufe liegen allesamt im Zeitplan." Um wirtschaftlich vorzugehen, laufe parallel zum Genehmigungsverfahren Information und Beratung möglicher Kaufinteressenten, etwa über Finanzierungsmodelle und Zuschussmöglichkeiten.

Sobald die Genehmigung vorliege (Architekt Schindler: "Das dürfte in zwei Wochen der Fall sein.") sollen im August endlich auch die Kaufverträge beim Notar unterzeichnet werden, so dass nach dem gemeinsam mit der Stadt entwickelten Terminplan im September mit dem Bau begonnen werden könnte, der bis 2016 abgeschlossen sein muss.