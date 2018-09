Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Soziale und finanzielle Sorgen nehmen zu. Der Anteil der Menschen, die in Armut leben, verfestigt sich", sagt Hans-Martin Brück. In der Öffentlichkeit würden Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, oft als "Drückeberger" bezeichnet; "viele können nicht nachvollziehen, dass die Menschen oft gezwungen sind, in dieser Situation zu leben", so der Leiter des Diakonischen Werks Eberbach weiter.

Unter dem Motto "Seine Sorgen möchten sie nicht haben - Menschlichkeit braucht ihre Unterstützung" findet von Sonntag, 17., bis Sonntag, 24. Juni, bundesweit die Aktion Opferwoche der Diakonie statt. Auch die Arbeit des Diakonischen Werks Eberbach wird mit Spendenmitteln aus der Opferwoche-Sammlung unterstützt. Anlässlich dieser Aktion stellten jetzt Brück und Dekan Ekkehard Leytz die Arbeit der Diakonie vor.

535 Menschen hätten im vergangenen Jahr die verschiedenen Beratungsdienste des Diakonischen Werks im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach aufgesucht. Im Jahr zuvor waren es mit 454 noch deutlich weniger. Rund 1400 Sprechstundenbesuche gab es, fast 400 Hausbesuche, über 1500 Telefon-Klienten und über 1500 indirekte Kontakte. Fast 150 Gruppen-Aktivitäten hat es in der Tagestätte gegeben. 280 Personen kamen laut Brück in die Sozialberatung, weil sie finanzielle Probleme hatten und bei sozialrechtlichen Fragen Hilfe benötigten.

"Es sind vor allem Menschen, die schon seit Jahren arbeitslos sind und deshalb Leistungen der Grundsicherung beziehen müssen." Wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen hätten diese oft unzureichende Qualifikationen und wegen ihres Alters keine Chance, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Andere wiederum hätten zwar ein Einkommen, das aber so niedrig sei, dass sie nicht ohne ergänzende Sozialleistungen leben könnten. Laut Brück ist die Grundsicherung (Hartz IV oder Sozialhilfe) zu knapp bemessen. Das Geld reiche nicht aus, wenn zusätzliche Ausgaben anfielen. "Auch die Stromkosten übersteigen das schmale Budget eines Sozialhilfeempfängers."

"Nicht unbedingt eine Verbesserung für Familien" werde durch das "Bildungs- und Teilhabepaket", das es seit vergangenem Jahr gibt, erreicht. Das Antragsverfahren sei zu umständlich, mit viel Aufwand verbunden und koste teilweise sogar mehr als die beantragte Hilfe selbst. Oft stimmten auch die Bewilligungszeiträume nicht mit der Dauer von Angeboten überein. "Die Unterstützung der Menschen bei Sozialleistungsanträgen oder bei Überprüfung der Bescheide von Behörden wird immer zeitaufwendiger", sagt Brück. Oft hätten die Klienten auch einfach nicht genügend Bildung, um die Anträge zu verstehen.

Weiter angestiegen sei auch die Zahl der Klienten im Sozialpsychiatrischen Dienst, von 90 im Jahr 2010 auf 100 im vergangenen Jahr. "Viele leiden an krankheitsbedingten Einschränkungen, die mit Stimmungsschwankungen und Rückzug von sozialen Kontakten verbunden sind." Als Folge hätten viele keine Arbeit und auch oft keine Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. "Die Menschen werden oft ausgegrenzt". Rund 26 Prozent der beratenen Personen hätten einen Migrationshintergrund und "sind wegen der sprachlichen Probleme am häufigsten mit den komplizierten Behördenangelegenheiten überfordert".

Ziel der Opferwoche ist laut Dekan Leytz, "dass die Menschen die Diakonie wahrnehmen, die Arbeit für die Gemeinde insgesamt bemerkbar zu machen". Beispielsweise soll auch das "Kirchencafé" nach dem Gottesdienst die Verbindung in die Gemeinde hinein stärken und die sozial schwächer gestellten Menschen integrieren. "Es geht darum, Verständnis zu wecken, für die Menschen, die mit dem normalen Leben nicht zurecht kommen", so der Dekan. Im vergangenen Jahr gingen in der Opferwoche in Eberbach 5640 Euro an Spenden ein.