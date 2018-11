Von Martina Weyrauch

Hirschhorn. Am Freitag, 27. Juni - und dieser Tag ist laut Bernhard Weber "garantiert WM-spielfrei" - wird im katholischen Pfarrzentrum wieder kräftig gerockt. Die katholische Kirchenmusik Hirschhorn (KKM) lädt ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) zum "Rock im Klosterhof"; der Kartenvorverkauf startet bereits am heutigen Samstag. Diesmal mit dabei sind "The Alien Brainsuckers" und "mash craft"; "beide Gruppen sind noch nie beim Rock im Klosterhof dabei gewesen. Seit über 20 Jahren organisiert die KKM jährlich die Veranstaltung; immer wieder mit neuen Musikern. "In unserer Gegend tummeln sich so viele tolle Bands", sagt Weber vom KKM-Organisationsteam und betont, dass es das "Markenzeichen" der Veranstaltung ist, das jedes Mal wieder neue Bands auf die Bühne des romantischen Innenhofs geholt werden.

"The Alien Brainsuckers" sind mit weit über 150 Auftritten in der Metropolregion Rhein-Neckar mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Die Heidelberger Gruppe bleibt dabei ihrem Stil treu: Mit akustischen Gitarren, etwas Geige und Klavier und einem groovendem Fundament (Bass und Drums) sowie der herausragenden Stimme von Frontmann Marco Malchow werden Rock- und Popsongs der vergangenen 40 Jahre auf eigene Art und Weise interpretiert. Nach den anfänglichen kleinen Club-Gigs, die die Alien Brainsuckers nach eigenen Angaben immer noch gerne spielen, werden auch mittlerweile die größeren Events in der Region mit großem Erfolg gespielt.

"mash craft" gibt es seit dem Jahr 2011; die jungen Musiker sind zwischen 18 und 23 Jahre alt. Mit dabei sind: Florian Keiser aus Beerfelden/Hetzbach an der Gitarre und am Keyboard, Tim Löw aus Mossautal am Schlagzeug, Benedict Iberl aus Hirschhorn am Bass, Sänger Thomas Massier aus Eberbach und Philip Schmidt aus Rothenberg an der Gitarre. Einige der fünf haben am Eberbacher Hohenstaufen-Gymansium ihr Abitur gemacht; sie proben einmal in der Woche in Hetzbach. "mash craft" spielen Pop-Punk. Wie Florian und Tim erklären, vorwiegend Cover-Songs in Richtung "Green-Day" oder "Blink-182". Aber es soll auch eigene Stücke zu hören geben, von Florian und Benedikt geschrieben; "am Entwurf haben wir dann natürlich alle gearbeitet". Etwa acht Auftritte hatte die Band schon - in Beerfelden, in Eberbach bei "61Inch" im Proberaum und im Umkreis. "Auch in Aschaffenburg haben wir schon gespielt", sagt Florian. Auf den "Rock im Klosterhof" freuen sich die fünf Musiker natürlich besonders. Und wer sie vorher schon mal live hören möchte, kann das am 31. Mai in Darmstadt beim Schlossgrabenfest. "Wir sind immer motiviert", sagen Florian und Tim lachend.

Fi Info: Der Kartenvorverkauf für den "Rock im Klosterhof" startet am heutigen Samstag, 3. Mai. Karten gibt's in Eberbach bei der Buchhandlung Greif und in Neckarsteinach bei "Papyrus". In Hirschhorn bei Schreibwaren Münz, beim Bahnhof Service-Point und im Sportlerheim "Bei Ätsche" sowie bei allen Musikern der KKM. Außerdem können Karten noch beim Konzert unter dem Maibaum der KKM am Sonntag, 4. Mai, ab 14 Uhr auf dem Hirschhorner Marktplatz gekauft werden.