Eberbach-Pleutersbach. (nak) Für viele Frauen ist ihr Auto ein Buch mit sieben Siegeln. Den Reifenwechsel übernimmt der Mann, die Kontrolle des Motoröls die Werkstatt und sollte man einmal Starthilfe geben müssen, so kennt sich bitte das Gegenüber mit dem nötigen Kabelgewirr aus.

Um dem "Geheimnis Auto" auf die Spur zu kommen, bot der der Heimat- und Verkehrsverein Pleutersbach nun einen Kfz-Pannenkurs speziell für Frauen an. "Immer wenn ich eine Panne gesehen habe, musste ich zugeben: Ich hätte nicht helfen können", gibt Jutta Storck zu. Sie ist eine der drei Teilnehmerinnen, die sich zum Pannenkurs des Heimat- und Verkehrsvereins am Samstag angemeldet haben.

Auch wenn keine der drei Damen bisher mit dem Auto liegen geblieben ist - das ungute Gefühl, dass eine Panne auch einem selbst passieren könnte, blieb. Um in Zukunft sich selbst und anderen helfen zu können, entschieden sich auch Jamin Wesch und Anita Ulbrich für den Pannenkurs.

"Es ist eine kleine Runde, aber so ist der Kurs umso effektiver", freut sich Kfz-Techniker Andreas Schäfer über das Interesse. Schließlich ist der Pannenkurs der erste seiner Art. Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Kraftfahrzeug-Technik und das richtige Absichern eines Pannenfahrzeugs wurde es ernst. An den Autos der Teilnehmerinnen erklärt Schäfer, wie Flüssigkeitsstände kontrolliert werden und worauf beim Prüfen der Beleuchtung zu achten ist.

"Inzwischen ist das Austauschen von einzelnen Birnen recht kompliziert", so der Fachmann, der bei neueren Modellen tatsächlich zur Werkstatt rät. Den Reifenwechsel könne aber nach wie vor jeder selbst vornehmen. Gesagt, getan. "Man traut sich oft nur nicht recht ran", so die einhellige Meinung der Frauen. Dass außer Schäfer keine Männer anwesend sind, empfanden die Frauen als sehr angenehm.

"Man hat keine Besserwisser", meint Anita Ulbrich und fügt mit Blick auf Schäfer an: "Er lacht uns nicht aus." Dazu habe es bisher auch keinen Grund gegeben. meint Schäfer. Seine Frage "Wer gibt mir jetzt Starthilfe?" sorgt allerdings für lange Gesichter. Wie war das doch gleich? Welches Kabel muss an welchen Pol und welches Auto muss zuerst angeschlossen werden? Gut, dass der Profi alles noch einmal erläutert. Am Ende schnurren beide Autos wieder.

"Ich fühle mich jetzt gewappnet", meint Jutta Storck am Ende des Kurses, den sie mit angeregt hatte. Die "Werkzeugkiste" im Auto werden die Frauen in jedem Fall um einige nützliche Teile wie beispielsweise eine Taschenlampe erweitern.