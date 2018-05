Von Benjamin Auber

Eberbach. In der letzten Woche berichtete die RNZ über die touristischen Auswirkungen der Hotelschiffe in Eberbach. Nun gewährte die "Merlijn", die im August zweimal die Neckarstadt angelaufen hat, einen Einblick in Abläufe und Gepflogenheiten eines Hotelschiffs.

Im Jahr 1930 wurde das Schiff als Frachtschiff gebaut - bereits von außen versprüht es einen Hauch von Nostalgie. Im Innenleben präsentiert sich die Merlijn, die nach "Merlin dem Zauberer" benannt ist, hochmodern und lässt keine Wünsche offen.

Hintergrund Die Merlijn ist 50 Meter lang, 6,80 Meter breit und hat eine Gesamtfläche von 330 Quadratmetern. In einer Woche verbraucht das Schiff bei voller Auslastung als Hotelschiff mit 24 Passagieren 20.000 Liter Frischwasser für die Kombüse oder für die zwölf Gästezimmer (11 Quadratmeter groß). In den Dieseltank passen circa 9000 Liter Kraftstoff - für eine Woche verbraucht das Schiff 1000 Liter, was ungefähr einer Reichweite von 250 Kilometern entspricht.

Jantien Wondergem und Schiffsführer Henk Karelse haben das Hotelschiff vor 14 Jahren gekauft und danach liebevoll saniert. "Das Leben auf dem Schiff ist unsere Leidenschaft. In vielen verschiedenen Städten anzulegen, ist sehr toll. In Eberbach gehe ich jedes Mal gerne auf den Markt", sagt die "Merlijn-Chefin" Jantien Wondergem. Die Inhaber wollen, dass sich ihre Gäste auf dem "Boot" wie zu Hause fühlen und sind bestrebt, die Merlin-Magie auf dem Wasser (magie van water) wahr werden zu lassen.

Die Merlijn war in der letzten Woche schon einmal in Eberbach und war unterwegs von Koblenz nach Ludwigsburg. Mit neuen Gästen führt der Weg wieder zurück in Richtung Offenbach, sodass das Hotelschiff bei diesen Fahrten immer eine Woche im Gästebetrieb ist. Bis auf die Tulpenblüte - im Winter und Anfang April ist das Schiff immer in den Niederlanden oder Belgien unterwegs - fährt die Merlijn auf den Flüssen in Deutschland. "Der Neckar ist wirklich sehr schön und wir freuen uns, wenn wir hier fahren", sagt Kapitän Henk Karelse, und freut sich über die Eberbacher Verhältnisse: "Die Situation in Eberbach ist als Schiffsanleger ideal. Für Wasser und Strom ist gesorgt und der Aufenthalt klappt immer ohne Probleme".

Im Gegensatz zu vielen anderen Hotelschiffen sorgt Jantien Wondergem bei ihren Fahrten für einen regionalen Bezug. Wenn die Merlijn auf dem Neckar fährt, besorgt sie Weine von der Genossenschaftskellerei in Heilbronn, um den Gästen die Region näher zu bringen. Auch frische Zutaten vom Eberbacher Markt gehören dazu.

Mit rund 70 Prozent sind die Passagiere überwiegend US-Amerikaner, doch auch Australier, Kanadier und Dänen machen gern Urlaub auf dem Neckar. Für familiäre Atmosphäre sorgt die kleine Anzahl an Kabinen. Insgesamt stehen zwölf moderne Passagierkabinen, die nach holländischen Flüssen wie der "Biesbosch" getauft wurden, zur Verfügung und so lernen sich die 24 Gäste sowie vier bis sechs Besatzungsmitglieder über die Woche sehr gut kennen.

Auf der Merlijn besteht außerdem Möglichkeit, einen Aktiv-Urlaub mit vielen Fahrradtouren einzulegen. Die deutschen Gäste Maren Gatzemeier und Mathias Brendle kamen nach Ende unserer Schiffsbesichtigung gerade von einer Tour zurück, die von Bad Wimpfen über Mosbach nach Eberbach führte. Viele Urlauber nutzen diese Gelegenheit, die Region mit dem Fahrrad zu erkunden. Deshalb bleibt es keine Seltenheit, dass die Merlijn größere Teilstrecken "leer" unterwegs ist und die Gäste an verschiedenen Orten wieder "einsammelt".

"Es ist ein wunderschönes Schiff und wir fühlen uns wie im Urlaub mit Freunden. Wir sind schon zum vierten Mal mit der Merlijn unterwegs", meint Maren Gatzemeier, die im Dieburger Raum in der Nähe von Frankfurt wohnt. Sie ist eine der wenigen Deutschen an Bord. "Die Kombination mit den Fahrradtouren und dem Reisen auf dem Schiff ist für uns ideal", fügt Mathias Brendle hinzu. Ansonsten werden die Gäste auf dem Schiff mit einem Rundumpaket versorgt, das heißt es werden sogar Lunchpakete für den Tagesausflug gerichtet.

Auch wenn die Stadt Eberbach von den "Merlijn-Touristen" nicht direkt profitiert, so kommen doch genügend Gäste in die Stadt, die sich vorstellen können auch mal wieder in die Region zurückzukehren. Falls die Merlijn das nächste Mal vor Anker liegt, besteht sicherlich die Möglichkeit, eine kleine Schiffsführung von den sympathischen Gastgebern Jantien Wondergem und Henk Karelse zu bekommen, denn die Merlijn ist bestrebt, auch mit der umliegenden Region den Kontakt zu pflegen.