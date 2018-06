Von Felix Hüll

Hirschhorn. Der Fastnachtsumzug der Hirschhorner Ritter 2015 ist mit seinen 95 Zugnummern in nicht ganz drei Stunden vor präsidial geschätzten 10 000 Zuschauern in bester Stimmung abgelaufen. Über den Redaktionsschluss hinaus dauerte gestern das närrische Abtanzen bei der Open-Air-Disco der CGHR auf dem Freien Platz an.

"Letztes Jahr hatten wir auch gutes Wetter. Vielleicht war’s dieses Jahr ein bisschen mehr Publikum", schätzt Riter-Präsident Klaus-Jürgen Ehret am frühen Abend nach erfolgter Tour. "Der Zug hat hin und wieder gestockt, weil zu viel Menschen in der Altstadt waren" erklärt sich Ehret die kleineren Pausen.

Zu Verbesserungen für die Zukunft zählen wird auch der Versuch, für ein besseres Durchdringen der Moderatorenansagen über den Lautsprecher am Freien Platz zu sorgen. Trotz 1000-Watt-Boxen waren die Zugnummer-Informationen von Doris Heckmann und Hans-Jürgen Waibel nicht zu verstehen, wenn Motivwagen mit lautstark wummernden Bässen vorbeirollten und eben wegen des Stockens etwas länger verweilten.

"Wir drängen in den Vorbesprechungen jedes Mal aufs Neue darauf, dass die Lautstärke hier gedrosselt werden sollte. Leider klappt das nicht immer. Wir stellen uns darauf ein, dass wir besondere Zugnummern, zu denen es mehr zu sagen gibt, schon etwas im Voraus ausführlich ankündigen", erklärte Waibel auf Anfrage. Strenge Regeln passen ohnehin nicht zum gewünscht ausgelassenen Treiben in der gestrigen Narren-Perle des Neckartals: das Glasverbot der städtischen Gefahrenabwehrverordnung etwa wird hier lässig geschultert: die einen glühen auf dem Weg vom Bahnhof bis zur Umzugsstrecke vor und lassen leere Glasflaschen zu Hauf einfach so zurück, die anderen vom rund 50 Helfer starken CGHR-Umzugsbetreuerteam sammeln effizient und kaum bemerkbar diese Hinterlassenschaften ein. Und manche Zuggruppe wie etwa die Zwerge der Winterhauch-Faschingsfreunde Wakaba trinken die Muntermacher fläschchenweise gleich mit dem Publikum gemeinsam selbst aus und packen die leeren Gläschen gleich wieder in die Tasche mit ein. 2015 fallen die vielen tierischen Zugbegleiter auf wie rosa Gorillas der Odenwälder Fastnachtsfreunde, das "Scha(r)fe Wochenende" des KC Querschläger, singende Hummeln aus Igelsbach, Artistianische Pandabären oder gleich ein ganzer Zoo aus Schönau. Ausgefallen präsentierte sich die Gruppe Venezianischer Karneval mit Lagunenstadtmaskerade, die Junge Union Hirschhorn mit der Rückschau auf deutsche Fußballsternstunden und die Neckarwimmersbacher Ratze mit der Fußgruppe "Ausbruch aus dem Altersheim", Motto: "Oben fit und unten dicht, mehr wünschen wir uns fürs Alter nicht".

Politische Anspielungen brachten die TTC Meto Basketballdamen mit ihrem Protest gegen die Erhöhung der Hallengebühren, die Neckarsteinacher mit ihrem Motivwagen "von Hessen vergessen", der Bauwagen Beerfelden mit seinem "County Jail Gefängnis" für Vetternwirtschaft beim Odenwald-Marketing oder die Eberbacher Handballer mit ihren durch Erderwärmung und "Eberbacher Wasser nur mit Keim" gefährdeten Eisbären.

"Ganz besonders toll finde ich den Beweis gelebter Integration", freute sich Moderator Waibel über das Kinderprinzenpaar der HCV Lachsbachperle mit türkischen und griechischen Wurzeln Yaren I. und Dimitrios I. Sie ergänzen im Zug das von den Rittern gestellte Erwachsenenprinzenpaar und trugen zur "besonderen Vielfalt dieses Jahr im Umzug mit bei".

Unter den 95 Zugnummern waren neben den eher rheinisch geprägten Faschingsgruppen auch die Hirschhorner alemannische Fastnacht ebenso wie eine Original-Fußgruppe aus Ratstatt mit dem brauchtumsgemäßen Teufels-Häs der Narrenzunft Diabolos aus Rastatt.