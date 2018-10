Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Aus der letzten vom hessischen Rechnungshof angestellten vergleichenden Prüfung zur Haushaltsstruktur kleinerer Gemeinden, die 37 ähnlich große Kommunen untersuchte, ging Hirschhorn als Schlusslicht hervor. Prüfungszeitraum war bis 2011. Ein Ergebnis, das die CDU-Fraktion zum Anlass nahm, mit einer Liste von 16 teils sehr detaillierten Fragen an den Magistrat heranzutreten. Nicht um Vergangenheitsbewältigung sei es dabei gegangen, sondern darum herauszufinden, was die Verwaltung jetzt tut, um das Haushaltsergebnis in Zukunft positiver zu gestalten, so Fraktionsvorsitzender Harald Heiß auf Nachfrage. 84 Seiten Prüfungsbericht hatte Heiß dafür intensiv durchgeackert. Obwohl die CDU schon Anfang November schriftlich Antwort erhalten hatte, fehlte bislang noch eine abschließende Aussprache in der Stadtverordnetenversammlung. Denn auf ihrer vorletzten Sitzung in Igelsbach hatten sich die Mitglieder über ein anderes Thema schon dermaßen gefetzt, dass Heiß seine Anfrage lieber wieder von den Tagesordnung hievte.

Die Aussprache kam vorige Woche. Und Heiß pickte darin vier Fragen heraus, deren Antworten die CDU noch nicht zufriedenstellten. Etwa die nach möglichen Stelleneinsparungen in der inneren Verwaltung. Sens räumte ein, dass die Stadt vergleichsweise viele Mitarbeiter beschäftige, "was unter anderem auch an der Altersstruktur hängt". Nach den Vorgaben der Wirtschaftsprüfer wäre der Mitarbeiterstab allerdings um 40 Prozent zu groß und ein Stellenabbau in dieser Größenordnung würde zu einem "dramatischen Leistungsverlust führen, den niemand ernsthaft möchte", heißt es dazu im Antwortschreiben. Sens verweist darin auch auf schon in diesem Haushaltsjahr erzielte Erfolge sowie diesbezügliche Schutzschirmmaßnahmen, die in vollem Umfang umgesetzt würden.

Auch die Frage nach Unterscheidungsmerkmalen kam zur Sprache, die verglichen mit anderen Kommunen Hirschhorns schwierige Haushaltslage rechtfertigen. Sens hatte darauf geantwortet, dass die von ihm aufgeführten Besonderheiten als solche nicht anerkannt worden seien, und ging auch jetzt nicht weiter darauf ein.

Gegen die Frage, ob sich die Verwaltung mit den zehn prüfungsbesten Kommunen in Verbindung gesetzt habe, "um Möglichkeiten sinnvollen Verwaltungshandelns in Erfahrung zu bringen", verwahrte sich Sens in aller Form. Weil dies unterstelle, dass "man das nicht sowieso täte": Hirschhorn befinde sich in ständigem Austausch mit anderen Gemeinden. "Eine Frechheit, eine Frechheit!", fuhr SPD-Fraktionschef Max Weber dazwischen, als Wolfgang Schilling (CDU) nun beflissen über die Bedeutung des Lernens von den Besten aufklärte. Kontakte mit den zehn Besten? Heiß gibt sich überzeugt: "Sens hat es nicht getan".

Letzte Frage: Welche Stellen im hoheitlichen Bereich lassen sich für Hirschhorn bei der interkommunalen Zusammenarbeit mit Neckarsteinach einsparen? Sens sieht in dieser Sache noch die ungeklärte Frage der Umsatzsteuerpflicht im Wege, wie er schriftlich ausführte. Auch hält er es für ratsam, den "Nutzen interkommunaler Zusammenarbeit nicht überzubewerten". Dennoch strecke die Stadt ihre Fühler in alle Richtungen aus. Zum Beispiel auch nach Rothenberg hinsichtlich eines gemeinsamen Wassermeisters.