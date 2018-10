Um bei diesen Temperaturen in Weihnachtsstimmung zu kommen, empfiehlt sich die Dämmerstunde:Dann kommt der "Budenzauber" erst so richtig zur Geltung. Archivfoto: Weindl

Von Christa Huillier

Hirschhorn. Neustart. Nach langer Pause schmerzlich vermisst, wurde am vierten Adventswochenende der Hirschhorner Weihnachtsmarkt von zwei engagierten Bürgern aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Christian Grimm und Marianne Heisner rührten kräftig die Werbetrommel und schafften es, 21 Aussteller für ihre Idee zu begeistern. Eine Standgebühr erhob die Stadt nicht, dafür mussten die Stände "weihnachtlich und mit Beleuchtung dekoriert werden".

Bei der Eröffnung am Stadtcafé Grimm freute sich Bürgermeister Rainer Sens, dass nach vielen Jahren in der historischen Altstadt unter freiem Himmel eine neue Tradition von Weihnachtsmärkten in Hirschhorn begründet werde. Musikalisch begleitete Gitarrist Richard Köhler die Weihnachtsmarkteröffnung mit amerikanischen Xmas- Liedern.

Bei Frühlingstemperaturen luden am Samstag und Sonntag zwischen Museum und Rathausvorplatz, Hauptstraße und Marktplatz schön dekorierte Buden und Stände zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Die Auswahl an schönen Dingen war riesig: gestrickte, gehäkelte und gefilzte Handarbeiten, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Kirschkernkissen, Glassterne, Tee, Honig, Wachskerzen und Räucherwaren. Dekoratives boten Brigitte Fink, Ina Kermbach und Sylvia Deetjen an, originelle Ohrringe aus alten Klaviertasten kreierte Klavierbauer Hans- Andreas Carstensen. Hingucker war der Stand "Wollkneul" von Claudia Clemens aus Wald- Michelbach mit trendigen Stricksachen und Likören. Auch das Tierheim Dallau und Casa Reha waren mit einem Stand vertreten. Fürs leibliche Wohl sorgten Belgische Waffeln, ungarische Gulaschsuppe, tunesischer Tee, Glühwein und Punsch.

Von den Kindern stürmisch begrüßt wurde der Nikolaus Hans- Jürgen Waibel, als er mit seinem Bollerwagen in die Hauptstraße einzog. Den hatte Christian Grimm rundherum mit süßen Lebkuchen gepflastert. "Naschen erlaubt", verkündete der Nikolaus, nachdem er eine Legende des Heiligen erzählt hatte. Zwei Leichtgewichte durften sogar im Hexenhäuschen durch die Hauptstraße mitfahren. Am Samstag und Sonntag war die Hauptstraße zwischen Grabengasse und Marktplatz von 12 bis 22 Uhr, außer für Rettungsfahrzeuge, komplett gesperrt.

Das Langbeinmuseum lud an beiden Tagen bei freiem Eintritt zum Besuch der Weihnachtsausstellung ein. Am Sonntag fand unter Leitung von Matthias Streffer beim Stadtcafé ein offenes Weihnachtsliedersingen statt. Christian Grimm und Marianne Heisner sind sich sicher: auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Hirschhorner Weihnachtsmarkt geben.