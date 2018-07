Hirschhorn/Darmstadt. (fhs) Unterschiedliche Straftaten stehen am Tag nach dem Hirschhorner Fastnachtsumzug im Register des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt: vier Körperverletzungsdelikte, ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch die Nachbildung einer Softairwaffe, ein Diebstahl und eingeleitete Ermittlungen wegen einer Sexualstraftat finden sich in den Einsatzberichten des Polizeireviers Wald-Michelbach, der Bereitschaftspolizisten und des Postens Hirschhorn. Neben den zur Anzeige gebrachten Straftaten spricht die Darmstäder Präsidiums-Presstelle von "mindestens drei Fällen" gewalttätiger Auseinandersetzungen, bei denen Jugendliche und ein erhöhter Alkoholmissbrauch im Spiel waren.

Der Präsident der Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter, Klaus-Jürgen Ehret, betont, die vorbeugenden Maßnahmen hätten sich ausgezahlt. Ehret wie Bürgermeister Rainer Sens sind der Polizei dankbar für ihre verstärkte Präsenz mit bis zu 18 Mann (Sens: "Es gab ja auch schon Jahre, wo nur zwei Polizisten vor Ort waren").

Nachdem die Beamten schon bei den ersten Handgreiflichkeiten bereits am Nachmittag konsequent einschritten, habe dies Signalwirkung entfaltet: "In Hirschhorn kann man nicht alles machen und lässt’s dann lieber bleiben", so Ehret. Von Vorteil sei auch, dass die Postenleiterin Britta Kumpf aus Hirschhorn stamme und mit der Traditionsveranstaltung vertraut sei. Ausgezahlt habe sich zudem die Sperrzonenverfügung, obwohl sich trotzdem große Mengen an Glasflaschen und später Scherben fanden. Die Sperrzonenverfügung gebe den bis zu 40 Ordnern der Ritter erst die rechtliche Grundlage, Kontrollen vorzunehmen und wirksam die Regeln durchzusetzen. Ehret dankte auch den Hirschhorner Feuerwehrleuten und der DLRG für ihre Unterstützung; alles in allem seien die Ritter mit Umzug und Disco 2016 zufrieden; die Ersatzbusse anstelle der wegen Bauarbeiten auf S-Bahnstrecke ausgesetzten Züge waren für Ehret sogar besser, nachdem zusätzliche Busse eingesetzt wurden und die Gefahr wegfiel, dass Menschen durch den Schienenverkehr am Bahnsteig zu Schaden kommen können (wie etwa 2015).

Leider müsse man auch in Hirschhorn registrieren, dass Mädchen und junge Frauen nicht in der Lage seien, einzuschätzen, welche Menge Alkohol sie vertragen und welche nicht. Jungs und Mädchen unterschieden sich leider auch nicht mehr beim Aggressionspotenzial.