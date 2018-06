Hirschhorn. (fhs) Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung neue Regeln bei Ausgaben, die mehr kosten als geplant oder unvorhergesehen entstehen. Bei der Vorbereitung dieses Beschlusses wurde es grundsätzlich: wie weit geht das "Königsrecht des Parlaments" und wo sind die Grenzen für praktische Verwaltungsarbeit zu ziehen? Stadtverordneter Harald Heiß und Bürgermeister Rainer Sens haben dazu unterschiedliche Auffassungen.

Das Revisionsamt des Landkreises Bergstraße hatte der Stadt Hirschhorn "dringend" empfohlen, im einzelnen aufgelistete Regelungen noch in die Haushaltssatzung 2014 aufzunehmen. Im Kern geht es dabei um die Frage, bis zu welcher Höhe die einzelnen Beteiligten der Hirschhorner Kommunalpolitik darüber entscheiden dürfen, wenn zusätzliche Ausgaben anfallen. Das mag damit zusammen hängen, dass unvorhergesehen (überplanmäßig) mehr Kosten entstanden sind. Oder es hat sich ein so noch nicht geplanter Anlass ergeben, der (eben außerplanmäßig) Kosten verursacht. Wer hat in solchen Fällen bis zu welchem Betrag das Recht, das Geld auszugeben?

Geht es nach dem CDU-Fraktionsvorsitzendem in der Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung Harald Heiß, ist "das Haushaltsrecht das vornehmste Recht" des Parlaments. Vom Grundsatz her möchte Heiß den Volksvertretern dieses Hoheitsrecht so weit wie möglich wahren. "Das wollen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Schon allein wegen der Vorkommnisse in der Vergangenheit." Entsprechend beschränkend wünscht Heiß Festlegungen wie etwa die jetzt vom Revisionsamt dringend empfohlenen Regeln. Dem gegenüber steht der Wunsch von Verwaltungspraktikern wie Bürgermeister Rainer Sens oder Kämmerer Michael Reinhard. Zu enge Fesseln erschweren ihre Arbeit, weil sie schon bei kleineren Geldbeträgen erst das Einverständnis im Magistrat und den Gremien der Stadtverordneten in Versammlung oder Ausschüssen einholen müssen.

So ging es beim Ratschlag des Revisionsamts um Beträge bis zu 20.000 Euro bei überplanmäßigen Ausgaben, bei zusätzlich angefallenen außerplanmäßigen Dingen bis 10.000 Euro. Unter dieser Grenze soll die Verwaltung allein entscheiden, weil man davon ausgeht, dass dies "unerhebliche" Vorgänge sind.

Der Bürgermeister als Person soll so bis zu 1000 Euro allein entscheiden können. Heiß wünschte sich hier engere Grenzen, denn in manchen Teilhaushalten wie etwa bei der Personalverwaltung gehe es um 22.000 Euro. Heiß fürchtete, dass bei einer 20.000-Euro-Grenze sich der Ansatz ja unkontrolliert verdoppeln könnte, bevor die Parlamentarier diese Zusatzausgabe vorgelegt bekommen und handeln könnten.

Heiß stellte für die CDU den Antrag, ein Überziehen von "nicht mehr als fünf Prozent - maximal bis zu 20.000 Euro" zuzugestehen. Heiß' Erweiterungsantrag wird nun mit 5:2 Stimmen als Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung weiter gereicht. Aber Dirk Gugau (SPD) wollte die genaue Formulierung noch einmal übersehen.

Dr. Irmtrud Wagner (Profil) erkundigte sich zudem, ob die Parlamentarier tatsächlich die Freiheit haben, eine "gegenteilige Deckungsfähigkeit" verschiedener Haushaltsteile untereinander auszuschließen. Innerhalb eines Budgets können Mehrausgaben bei einer Position mit Einsparungen bei einer anderen unterm Strich ausgeglichen werden. Es ist rechtlich möglich, festzulegen, dass dies nicht erlaubt wird. Dann muss man auch da wegen Mehrausgaben erst nochmals die Volksvertreter wegen einer Entscheidung fragen. Finanzausschussvorsitzender Max Weber (SPD) kommentierte hier: "Fakt ist schon, dass wir die gegenseitige Deckungspflicht im Budget mal begrüßt haben. Rechtlich können wir das ändern. Aber ob wir das auch wollen...?" > Kommentar