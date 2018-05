Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Was viele nicht mehr für möglich hielten, wird am 29. November Realität werden. An diesem Freitag sollen die beiden Neckarbrücken sowie der Tunnel an der B 37 wieder vollumfänglich für den Verkehr freigegeben werden. Dann entfällt die zeitaufwendige Umleitung über die alte Straße am Hirschhorner Neckarufer entlang. Eine entsprechende Mitteilung von Bürgermeister Rainer Sens in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung bestätigte gestern auf RNZ-Anfrage Jochen Vogel von Hessen Mobil. Zwar sei manchen die Bauzeit von fast zwei Jahren durchaus lange vorgekommen, sagte der Behördensprecher. Dennoch bewege man sich exakt im vorab festgelegten Zeitplan. Die Freigabe soll sich nun im Stillen und ohne "offiziellen Feierakt" abspielen.

Teurer als geplant wird die umfängliche Sanierung der Brückenbauwerke und des Tunnels. Waren zunächst für die beiden Brücken fünf Millionen Euro und für den Tunnel 450 000 Euro veranschlagt, so muss für die den Neckar überspannenden Querungen nun mit einer Million extra gerechnet werden. Dies begründet das Amt mit nicht voraussehbaren Mehrkosten beim Abbruch und der Erneuerung an den Randbereichen der Brücken. Manches sei nämlich aus den Bestandsplänen nicht hervorgegangen und erst beim "Aufmachen" der Bauwerke im wahrsten Wortsinne zu Tage getreten. Inklusive einiger Nebenkosten wie beispielsweise für Verkehrssicherungsmaßnahmen liege man nun bei einem Gesamtrahmen von 6,7 Millionen Euro.

Lange kämpfte man bereits in den sechziger und siebziger Jahren nicht nur in Hirschhorn für eine Umgehungsstraße. Denn bei den vergleichsweise häufig auftretenden Hochwasserereignissen war die "alte" Bundesstraße 37 immer wieder recht schnell "dicht", der Verkehr quälte sich per Ampelregelung mühevoll durch die Altstadt. Und auch für diejenigen, die weiter Richtung Heidelberg und Mannheim wollten, erschien dies als eine deutliche Erleichterung.

Zwischen 1978 und 1981 wurde die Maßnahme durchgezogen. In den gut 30 Jahren seither hat man laut Vogel "nur geringfügige Erhaltungsmaßnahmen" dort getätigt. Dynamische Beanspruchungen aus dem Verkehr, Tausalze und die Witterung hätten daher zu Schäden an diversen Konstruktionsteilen geführt. Diese hätten zwar keinen Einfluss auf die Standsicherheit der Bauwerke gehabt. Allerdings fürchtete man amtlicherseits, dass es in absehbarer Zeit zu Schädigungen an der statischen Konstruktion kommen könnte, wenn die Mängel nicht alsbald behoben würden. Folglich entschloss man sich zu der Millionen teuren Maßnahme.

Deren Ziel war es, die Brücken "für mindestens weitere 30 Jahre und darüber hinaus" voll funktionsfähig zu erhalten und gleichzeitig die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Für Radfahrer bleibt der Tunnel weiterhin tabu. Sie werden von der Strombrücke Ost auf den Neckartalradweg "ausgeleitet".