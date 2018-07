Hirschhorn. Zum 1. Mai wird Michael Trost, bisher Geschäftsführer der Altstadt plus GmbH, Pächter in Restaurant Kartoffelhaus und Hotel Krone in der Hirschhorner Fußgängerzone.

"Für die Mitarbeiter ändert sich nichts, alle werden übernommen", betonen sowohl Trost als auch Rolf van den Berg, der die Geschäftsführung der Altstadt plus übernehmen wird. Die zwölf Angestellten (inklusive Hotel) wurden bereits im Vorfeld informiert. Van den Berg ist in Zukunft auch der direkte Verpächter des in seinem Eigentum befindlichen Gebäudes. Der 50-jährige Michael Trost wird in Zukunft als neuer Geschäftsinhaber agieren, seine Frau Michaela wie bisher im Hotel-Bereich. Die Küchenleitung übernimmt Pascal Polzer, um das Restaurant kümmert sich Katrin Meidinger. Nach erfolgreicher Aufbauarbeit sei von Null ausgehend nach fünf Jahren eine "stabile und gute Auslastung" erreicht, Im Hotel mit seinen zwölf Zimmern liege sie derzeit bei 70 Prozent. Übers Jahr habe man etwa 2500 Übernachtungsgäste. Im Kartoffelhaus (65 Plätze) verzeichnet man zirka 12 000 Besucher jährlich. Trost lernte Koch in seiner Heimatregion Offenburg. Über Stationen als Koch, Chef Saucier und Küchenchef in Würzburg, Thalwil sowie in Offenburg und Achern kam er 2004 ans Natur-Kultur-Hotel Stumpf in Neunkirchen. Im August 2011 übernahm er Kartoffelhaus und Hotel Krone.