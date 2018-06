Auf keinen gemeinsamen Nenner kamen Planer und Bürger in der Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark ''Greiner Eck'' im Hirschhorner Bürgersaal. Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Von teilweise recht heftigen Emotionen geprägt war die Bürgerinformationsveranstaltung zur Errichtung von Windrädern im "Greiner Eck", das auf den Gemarkungen der Städte Hirschhorn und Neckarsteinach liegt. Zu der gut zweieinhalbstündigen Versammlung waren etwa hundert Interessierte in den Bürgersaal gekommen.

Bürgermeister Rainer Sens sagte bei der Begrüßung, dass keine rechtliche Verpflichtung bestehe, eine derartige Info-Veranstaltung abzuhalten. Gleichwohl wolle man die Bürger umfassend informieren. Das sei seit Beginn der Planungen für die Rotoren 2012 bereits der Fall gewesen. Windkraftplaner Jürgen Simon erklärte Akteure und Referenzen und betonte, dass man im "Greiner Eck" maximal fünf solcher Anlagen errichten werde. Investoren seien dabei die Stadtwerke Viernheim und Bad Vilbel, deren gemeinsamer Geschäftsführer Dr. Ralph Franke die zu hundert Prozent kommunalen Einrichtungen kurz vorstellte. Über ein gesellschaftsrechtlich verflochtenes Modell betreibt eine Tochter der Werke die Anlagen. Die Kapitalbeteiligung von Bürgern sei ausdrücklich vorgesehen und erwünscht, betonte Planer Simon.

Fürs Aufstellen der Windkraftanlagen benötige man eine Fläche von 69 Hektar Wald und Flur. "Effektiv" seien für den Betrieb der Räder nach dem Bau allerdings nur 2,7 Hektar Land erforderlich. Der weitaus größere Teil des Areals liege auf Neckarsteinacher Gemarkung.

Jede der fünf Anlagen werde für eine Leistung von drei Megawatt ausgelegt. Die Nabenhöhe betrage 135 Meter. Die Windräder sollen in "Hybridbauweise" ausgeführt werden, bei der unten Beton und oben Stahl verarbeitet wird. Simon machte auch Ausführungen zur Schallausbreitung, die weit geringer ausfalle als die maximal zulässigen Werte. Mittlerweile sei man mit dem Projekt bereits ins Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gekommen. Und es gebe eine Transportstudie für die Anlagenteile. Von der A 6 bei Neckarsulm wolle man die Schwertransporter übers Neckartal Richtung Grein leiten. Dabei seien nur wenige Veränderungen an Straßen und Verkehrseinrichtungen notwendig.

Blieb es im Saal während des eineinhalbstündigen Sachvortrags noch relativ ruhig, kochten die Emotionen jedoch bei der von Simon präsentierten Visualisierung der Rotoren und der folgenden Aussprache hoch. Auf der Leinwand wurde die Landschaft von verschiedenen Standorten aus ohne und mit Windrädern dargestellt. Dabei zeigte sich, dass die Anlagen von Heddesbach, Brombach und Langenthal recht deutlich zu sehen sein werden. "Wenn ich auf unserer Gemarkung solche Windräder bauen wollte, würde ich erst mal die Bevölkerung fragen," sagte Schönaus Bürgermeister Marcus Zeitler und erhielt dafür kräftigen Applaus. Zeitler gab sich als Gegner der Anlagen zu erkennen. Was wiederum seinen Neckarsteinacher Amtskollegen Herold Pfeifer zum spontanen Ausruf "Sankt Florian, Marcus" herausforderte. Rainer Hofmann aus Langenthal beanstandete, dass die Auswirkungen der Räder auf Mensch und Tier nicht ausreichend gewürdigt worden seien. Zudem zweifelte er die Effizienz der Anlagen am Standort "Greiner Eck" an.

Diesen hatte kurz zuvor Planer Simon als "den besten wohl im ganzen Odenwald" vorgestellt. Auch Heddesbachs Ortsoberhaupt Hermann Roth stellte sich gegen die Planungen: " Wir zerstören die Natur, tun den Menschen und dem Landschaftsbild weh." Schützenhilfe erhielt er dabei von Bürgermeisterin Sigrid Pfahl aus Heiligkreuzsteinach. Wasserkraft als Alternative zur Windenergie wurde im Laufe der Diskussionsrunde ins Spiel gebracht.

Es gab aber auch Zustimmung zu den geplanten Anlagen: "Ich bin gegen Atomkraft, und jetzt im Winter kann ich wegen der vielen Holzfeuerungen kein Fenster mehr aufmachen. Da ist mir Windenergie viel lieber," sagte etwa ein Bürger, dem zaghaft applaudiert wurde.