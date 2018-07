Bürgermeister Rainer Sens (an der Tisch-Stirnseite 2.v.l.) war nicht während der kompletten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zugelassen. Als Befangener verließ er zeitweise den Saal im Feuerwehrgerätehaus, in dem 70 Bürger das Geschehen verfolgten. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Hirschhorn. Aller Voraussicht nach werden die Hirschhorner Wahlberechtigten am Sonntag, 5. Juni, darüber abstimmen, ob Bürgermeister Rainer Sens im Amt bleibt oder abgewählt ist. Eigens war wegen des Abwahlantrags eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am Montag Abend im Feuerwehrgerätehaus anberaumt worden. Wegen einzuhaltender Fristen ergibt sich eine weitere Terminverschiebung - deutlich wurde in den Redebeiträgen, dass die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtparlament weiter den Abwahl-Bürgerentscheid auch herbeiführen will.

Dennoch fiel der Beschluss nicht gleich am Montag vor den 70 Zuschauern. Der Grund sind juristische Unsicherheiten. Stadtverordnetenvorsteherin Katharina Korner wollte in dieser politischen Streitfrage mit weitreichender Bedeutung den (im Datum nochmals abgeänderten und nun von 12 der 17 Verordneten unterschriebenen) Antrag nicht zur Abstimmung zulassen. Christopher André nahm wegen eines Krankenhausaufenthalts nicht an der Sitzung teil. Korner vertagte die Beschlussfassung auf 11. Februar, den Tag nach Aschermittwoch.

Strittig war unter den Parlamentariern, ob im vorliegenden Fall entsprechend der Geschäftsordnung fristgerecht 14 Tage zwischen Antrag und Beschlussfassung liegen müssen, oder ob es sich einfach um einen in der Sitzung gestellten Änderungsantrag handele.

Überhaupt beherrschten Streitigkeiten den Sitzungsverlauf. Immer wieder mahnte Vorsteherin Korner die Gegner, zu sachlichem Meinungsaustausch zurück zu kehren.

Was kostet die Abwahl und das Begleichen von Ruhebezügen des Abgewählten? Die schriftliche Antwort der Verwaltung bezog sich auf das ursprünglich für 6. März angedachte Bürgerentscheid-Datum. Inzwischen steht der 5. Juni als möglicher Urnengang zur Debatte. Max Weber für die SPD und Wolfgang Schilling für die CDU kreuzten in der Kostenfrage die Klingen. Wo die SPD 120 000 Euro unnötige Ausgaben sieht, zumal etwaige dienstrechtliche Vergehen des Bürgermeisters noch nicht festgestellt wurden, macht die CDU die Gegenrechnung auf. Sie nennt bei Wegfall von 140 000 Euro Ausgaben für den offiziell noch bis 2017 amtierenden Bürgermeister gar eine "Einsparung" von 20 000 Euro. Bürgermeister Sens hatte nach Auseinandersetzungen über sein Rederecht und seine Befangenheit Gelegenheit erhalten, Stellung zu ihm gegenüber erhobenen Vorwürfen zu nehmen. Mit vielen Power-Point-Folien legte er dar, wie er sehr wohl vorschriftsgemäß Magistrat und Stadtverordnete informiert und eingebunden habe.

Sens erklärte, welche Rechtsgrundlagen welchem Sachverhalt zugrunde liegen. Die Zuhörer hörten von Gesetzesparagrafen, Zuständigkeiten, Fristen und Sitzungsdaten und sahen eine Zeitschiene mit penibel dokumentierten Einträgen. "Ich mache vor allem die Herren Heiss und Schilling für die aggressive Grundstimmung in diesem Gremium verantwortlich." In "wilhelminischen Ton" habe man sachlich nicht zuständige Rathausmitarbeiter unter Druck setzen wollen. Sens: "Genau genommen wird mir vorgeworfen, dass ich gültige Beschlüsse der Stadtverordneten umsetze."

Wolfgang Schilling (CDU) zu einer der Detailaussagen: "Herr Sens hat gelogen." CDU wie Profil machten öffentlich, dass der Bürgermeister ihnen zwar verbiete, aus dem Protokoll des ersten Untersuchungsausschusses zu zitieren, während er in seiner Rede Details nenne.

Für die Abwahlantragsteller begründeten Martin Hölz (Profil) und Harald Heiss (CDU), warum das Vertrauen in korrekte Amtsführung des Bürgermeisters über einen Zeitraum von rund drei Jahren immer mehr geschwunden sei. Eine Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich. Vorenthaltene Informationen, über seine Befugnisse hinausgehende Meinungsäußerungen und Rückfälligkeit nach erfolgten Gesprächen über Verbesserungen des Verhältnisses zählte Hölz auf. Er nannte Beispiele seit 2013. "Das kostet unglaublich viel Energie, die eigentlich für Stadtverordnetenarbeit und für die Stadt eingesetzt werden sollte."

Max Weber (SPD) stimmte Hölz zu: "Hier steht Aussage gegen Aussage. Ich will mir da erst selbst ein Bild machen." Wichtig sei ihm das Klären der Vorwürfe nun in der Sitzung des Akteneinsichtsausschusses morgen, am Donnerstag 28. Januar, ab 19 Uhr in der Mark-Twain-Stube des Bürgerhauses. Weber: "Mir geht’s darum, dass das sauber abläuft."