Schwarzach. (bx) Schon der Auftakt war imposant: Mit schallenden Jagdhornklängen eröffneten und begleiteten die drei Jagdhornbläsergruppen "Kleiner Odenwald" (Leitung: Dietmar Hellmann), "Eustachius Kurzpfalz" (Jörg Eichhorn) und "Diana Weinheim" (Klaus Feißkohl) die Hubertusmesse vor dem traumhaften Ambiente des Wasserschlosses in Schwarzach. Anlass boten gleich mehrere Jahrestage: Das 40-jährige Bestehen des Forstlichen Hauptstützpunktes, das jährliche Sommertreffen der Jagdhornbläser, die 20-jährige Leitertätigkeit von Forstdirektor Dietmar Hellmann und die 300-Jahr-Feier der forstlichen Nachhaltigkeit.

Diakon Franz Jünger stellte in seiner Predigt klar, dass Gottes Auftrag darin bestehe, die Erde zu pflegen und zu bewahren. Der Mensch müsse erkennen, dass er nicht außerhalb in einer "Umwelt", sondern integriert in einer "Mitwelt" lebe.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte den an der Messe Beteiligten und gratulierte auch gleich seinem "kreiseigenen Forstpräsidenten" Dietmar Hellmann. Dem sei es mit seinem Team um den technischen Leiter des Hauptstützpunktes, Bernhard Knörzer, und seinen Forstmeistern Michael Borner, Wolfgang Lischke, Uwe Scharnagel, Bernd Hummel und Anton Schulz gelungen, eine moderne und zukunftsorientierte Kreisforstverwaltung aufzubauen. Er hieß MdB Alois Gerig, den Kreisvorsitzenden des Gemeindetags, Peter Kirchesch, Bürgermeister und "Platzhirsch" Theo Haaf (stellvertretend für alle anderen Bürgermeister), den Rektor der Hochschule für Forstwirtschaft, Prof. Dr. Bastian Kaiser, die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags Karlheinz Neser (CDU), Heide Lochmann (SPD), Uwe Stadler (FDP)und Simone Heitz (Grüne) und den Geschäftsführer des Landesbetriebes Forst BW, Felix Reining, willkommen.

Nach einer kurzen historischen Betrachtung des Begriffs "Nachhaltigkeit", der bereits 1713 von dem sächsischen Berghauptmann Hans-Carl von Carlowitz geprägt wurde, leitete er zu dem heute üblichen inflationären Gebrauch dieses Wortes über. Er stellte dar, dass Wald viel mehr ist als der nachwachsende Rohstoff Holz, vielmehr "ein dynamisches System mit sich ständig verändernden Ansprüchen". Eine besondere Erwähnung verdiente die Ausbildungs- und Weiterbildungstätigkeit in Schwarzach, bei der bislang 118 Forst-Azubis ihre Lehre absolvierten und nahezu 20 000 Teilnehmer an Kursen weitergebildet wurden. Mit einer heiteren Analyse eines Pinocchio-Films, in dem zahlreiche Wortspiele ums Holz wie "Ast-ma", "Brett Pitt" oder "Bad Sägewerk" für Freude sorgen, leitete er zum Festvortrag von Prof. Kaiser über.

Prof. Kaiser zeigte auf, dass der Begriff "Nachhaltigkeit" heute mit zahlreichen, oft konträren Bedeutungen belegt wird, die im historischen Konsens keinen Bestand haben können. Schon in der Bibel und auch in alten Kulturen werde Nachhaltigkeit im Sinne der Bewahrung der Natur dargestellt, wie es auch der "Club of Rome" in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts forderte und dafür als ein Gremium von Phantasten belächelt wurde. Mittlerweile seien die damaligen Mahnungen und Zukunftsprognosen längst von der Realität mit eingeholt worden. Er forderte eine Rückbesinnung auf nachhaltig Machbares und bedauerte, dass heute die Entwicklungen auf diesem Gebiet oft nicht von den Besten, sondern eben von den Lautesten bestimmt würden.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Theo Haaf, der die Entwicklung des Forststützpunktes Revue passieren ließ, wies MdB Alois Gerig auf die Verantwortung für die Natur hin, die alle tragen. Er informierte über die Anstrengungen, die von politischer Seite etwa mit einem novellierten Waldgesetz unternommen wurden, um für Natur und Umwelt beste Rahmenbedingungen zu schaffen.

Felix Reining als Geschäftsführer des Landesbetriebes Forst BW wusste von zahlreichen Veränderungen zu berichten, die in den letzten Jahren zu grundlegenden Änderungen in der Forstwirtschaft geführt haben, etwa was den Einsatz von Chemikalien, anbelange. Neue Techniken wurden eingeführt, sicherheitsrelevante Ausbildungspunkte traten in den Vordergrund. So sei heute ein Waldarbeiter kein Saison-Aushilfsarbeiter, sondern ein hochqualifizierter Fachmann.

Forstdirektor Hellmann lud anschließend die Gäste zum Rundgang ein, in dem neben zahlreichen Forstmaschinen auch ein Parcours für Kinder mit erlebnispädagogischen Elementen und im Forstbetrieb anfallenden Arbeiten besichtigt und ausprobiert werden konnte. Die Jagdhornbläsergruppen sorgten parallel auf einer eigens eingerichteten Seebühne mit einem Konzert für die Unterhaltung der zahlreichen Gäste.