Heddesbach. (dpa/lsw) Für Produkte des Herstellers Falter Fruchtsaft aus Heddesbach ist eine Lebensmittelwarnung ausgegeben worden. An Verschlüssen von Flaschen könnten sich Teile des Sicherheitsringes lösen, hieß es am Donnerstag auf lebensmittelwarnung.de. Einzelne Teile könnten in die geöffnete Flasche oder das Glas fallen, wodurch Verschluckungsgefahr bestehe. Neben Baden-Württemberg gelte die Warnung auch für Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Es gehe um Produkte in Einliterflaschen mit goldenem Verschluss und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.17 bis 26.08.17. Auch betroffen seien einige Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.17 bis 31.01.18.