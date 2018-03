Hirschhorn. (MD) Der Haushaltsplan 2015 könnte wegen Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer und Ausfällen bei dieser Steuerart in großen Teilen bald bereits wieder Makulatur sein. Dies erläuterte Bürgermeister Rainer Sens beim Einbringen des Plans in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Gleich am Anfang des knapp 350 Seiten dicken Ordners wird darauf hingewiesen, dass der vorliegende Haushaltsplan von der Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig sei. Haushalt und Finanzplanung müssen mit dem Abbaupfad zum Schutzschirm des Landes kompatibel sein. Das ist er aber im laufenden wie in den kommenden Jahren bis 2019 nicht. Die Verbesserungen gegenüber den Vorgaben des Abbaupfades in den Jahren 2013 und 2014 könnten zwar auf das negative Ergebnis der Folgejahre angerechnet werden, heißt es in dem Entwurf. Doch bis 2019 fehlten kumuliert noch rund 570 000 Euro. Dieser Betrag müssen Verwaltung und Stadtverordnete bei den Haushaltsplanberatungen noch "generieren" - durch weniger Ausgaben oder mehr Einnahmen.

2013 erließ das Land Hessen der Stadt Hirschhorn nach der Unterzeichnung eines Konsolidierungsvertrages Schulden in Höhe von knapp drei Millionen Euro. Auch dadurch sank die Verschuldung von 10,7 auf 7,5 Millionen Euro, was pro Kopf 2 944 statt früher 4 372 Euro "Miese" bedeutet. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt gegenüber dem Land Hessen, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen und bis 2018 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Weg dorthin lief für die Kommune bislang auch recht gut: 2013 hätte man noch einen "Fehlbedarf" von knapp 700 000 Euro haben dürfen, landete aber bei "nur" 433 000 Euro Minus. 2014 hatte man bei erlaubten 436 000 Euro noch einen "Fehlbedarf" von 368 000 Euro. Das Rechnungsergebnis schloss dann sogar mit einem Plus von knapp einer halben Million Euro. Bis dann die Rückforderungen eines ortsansässigen Gewerbebetriebs kamen, die sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Diese Entwicklung sieht Sens als "Prognosestörung" an. An ihr trage die Kommune überhaupt keine Schuld. Sens warnte auch vor einer zu heftigen Verbesserung der Einnahmesituation durch Erhöhen von Steuern und Gebühren: "Diese haben schon jetzt einen Stand erreicht, der bei Familien durchaus zum Nachdenken über den Wohnsitz führen kann". Einschnitte gebe es jetzt schon nicht nur bei den freiwilligen Leistungen, sondern auch bei den Pflichtaufgaben. Die Lage sei ernst.

Sens: "Ich komme mir vor wie ein Käfer in der Sandkuhle. Je mehr dieser an die Ränder kommt, desto mehr rutscht Sand nach und er sinkt immer tiefer ein".

Deutlich kritisierte Sens die "heftige Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung durch die Vorgaben aus Wiesbaden". Als Hauptinvestitionen für das laufende Jahr nannte Rainer Sens die 240 000 Euro teure Erweiterung des Feuerwehrhauses, Ausgaben für Digitalfunk und technische Gerätschaften für die Wehr mit insgesamt 70 000 Euro, die Fortführung der Sanierung der Ortskanalisation im Zuge der Eigenkontrollverordnung mit einem Volumen von 50 000 Euro, die Sanierung der Bahnüberführung Michelberg mit einem Betrag von 40 000 Euro und einer Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre von 215 000 Euro sowie einer Ausgabe von 30 000 Euro fürs "schnelle Internet", das Hirschhorn im Jahr darauf weitere 90 000 Euro kosten wird.

Nach wie vor wichtigste Einnahmequellen seien die Leistungsentgelte sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie an den Grundsteuern und der Gewerbesteuer. Sie summieren sich 2015 nach der Schätzung auf insgesamt rund fünf Millionen Euro.