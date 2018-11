Hirschhorn. Der Verein Kunstpflege kennt den Unterschied zwischen einem Rockgitarristen und einem Jazzgitarristen. Der Rockgitarrist spielt mit drei Akkorden vor 1000 Leuten. Der Jazzgitarrist mit 1000 Akkorden vor drei Leuten. Und so waren Verein und Musiker mit den fast 60 Besuchern des Konzertes mit dem Trio "Zur schönen Aussicht" im Atelier von Enno Folkerts sehr zufrieden.

Einfache Kost war das nicht, eher was für Gourmets, anspruchsvolle Musik, teils komplex durchkomponiert, teils ebenso komplex und frei improvisiert, so dass das Publikum dem Geschehen auf der kleinen Bühne interessiert und mitgerissen folgte. Der 1984 in Wangen/Allgäu geborene Joachim Wespel (Gitarre und Kompositionen) hat tatsächlich eine ganz eigene Klangsprache entwickelt, die (man könnte sagen) "trotz" der ungeheuren Komplexität und Modernität das Zeug dazu hat, das Publikum nicht nur nachhaltig zu beeindrucken, sondern auch zu gewinnen. Virtuos, facettenreich, technisch brillant, fantasievoll und leidenschaftlich ist das Zusammenspiel mit seinen Mitstreitern Paul Berberich (Saxophon), Jahrgang 1985, Studium und Meisterklasse sowie Stipendium in New York, und dem in Eberbach bestens bekannten Florian Lauer (Schlagzeug).

Lauer, geboren 1984 in Eberbach, Meisterklassenstudium bei Eric Schäfer, Träger des Sächsischen Landesstipendiums, ist mehrfacher Preisträger des internationalen Jazzpreises Burghausen, des "Krokus Jazz Festivals" Jelenia Gora und wurde mit dem Individualistenpreis als vielfältigster Schlagzeuger ausgezeichnet. Die Drei fanden sich während ihres Studiums in Dresden und musizieren seitdem einen eigenständigen und eigenwilligen Zusammenklang verschiedenster Einflüsse. Egal, welcher Genrefetzen sie sich bedienen, im Vordergrund stehen immer Interaktion, Verschmelzung von Komposition und Improvisation - sowie Ungeahntes und Plötzliches mit kühnem Humor, z.B. im Stück "Hasenkot" zu hören, das Joachim Wespel scherzhaft erläuterte: "Das Stück hört sich zum Teil eher an wie das Hineintreten in die Hundehaufen auf dem Bürgersteig, was aber als Titel nicht so nett klingt wie "Hasenkot." Von der aktuellen CD "Willkommen" waren weitere Titel wie "Im Irrtum verirrt", "Waldlöwenjagd", "Ein Gartenstuhl der wackelt", "Tango de Techno" zu hören. Die Zuhörer hatten viel Spaß, spendeten viel Applaus und forderten eine Zugabe.