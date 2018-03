Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Mit 21 kam Orhan Gürgür nach Eberbach. Aus der Kleinstadt Edremit war der junge Türke sechs Monate zuvor in Köln eingetroffen, und sein Onkel, der damals am Neuen Markt schon ein Geschäft betrieb, holte ihn zu sich. Das ist jetzt fast vierzig Jahre her, und Orhan Gürgür hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens am Neckar zugebracht. Hier hat er seine Frau Aysegül aus Istanbul kennengelernt und geheiratet, hier hat er sich als Dreißigjähriger mit einem Obst- und Gemüseladen selbstständig gemacht, hat frische Ware dreißig Jahre lang samstags auf dem Wochenmarkt feilgeboten und ist aus anfangs beengten Verhältnissen in der unteren Odenwaldstraße schließlich in das geräumige Geschäft am Neuen Markt gezogen. Wenn Gürgür dort nun Ende Mai das Licht löschen wird, zieht er auch einen Schlussstrich unter seine Eberbacher Tage: "Ich gehe heim", sagt der 60-Jährige, und meint damit jenen Ort in der Türkei, den der Großteil seiner Familie niemals verlassen hat. "Ich will nicht", sagt Gürgür mit der Hand auf dem Herzen. Nur zu gern hätte er seine Kundschaft noch ein paar Jährchen mit Obst und Gemüse, Lamm- und Rindfleisch, Fisch, Fladenbrot und Milchprodukten versorgt. "Wir haben viele gute Kunden, Stammkunden, manche seit über 35 Jahren, und viele gute Freundschaften". Dass er nach einem halben Leben seine Zelte eher unfreiwillig abbricht, macht ihm und Aysegül den Abschied umso bitterer.

Den ersten schweren Rückschlag habe er während der Baustellenzeit am Neuen Markt erlitten, erzählt der Geschäftsmann. Zweieinhalb Jahre große Verluste, die Kunden blieben weg, die Ware ging kaputt, "wir mussten sehr viel wegschmeißen". Und was ihn dabei bis heute bewegt, ist, "dass die Stadt überhaupt nicht danach gefragt hat".

Dann trübte sich das Verhältnis zur Vermieterin ein, so sehr, dass beider Kommunikation heute nur noch über den Anwalt läuft. Gürgür hat jetzt genug: Er hat gekündigt. Dass sein Mietvertrag eigentlich noch ein volles Jahr läuft, war ihm unter den gegebenen Umständen gleich. Der 60-Jährige hätte seinen Laden, so wie er ist, zu gegebener Zeit nämlich gern an einen jungen türkischen Landsmann übergeben. Doch das wurde von der Hausbesitzern letzten Endes abgelehnt. Das Misstrauen ihm gegenüber, das für sein Empfinden in dieser Ablehnung mitschwingt, tat Orhan Gürgür weh. Weil er es nach all den Jahren vertrauensvollen Miteinanders einfach nicht nachvollziehen kann.

Dass es am Neuen Markt auch in Zukunft einen türkischen Obst- und Gemüseladen geben wird, dafür ist trotzdem gesorgt. Denn Gürgür und sein Wunsch-Nachfolger haben ein anderes Ladenlokal in der Passage ausfindig gemacht, das nun in Kürze eröffnet wird.