Von Martina Weyrauch

Eberbach. Ende 1962 schickte Heinrich Strohauer III. die erste Viktoria-Torte zu Königin Elisabeth nach England - in diesem Jahr feiert die "Viktoria-von-Eberbach-Torte" ihren 50. Geburtstag. Birgit Strohauer-Valerius, Tochter des Bäcker- und Konditormeisters sowie Chefin des Café Viktoria, hat am Sonntag, 17. Juni, ein großes Geburtstags-Straßenfest zu Ehren der Orangen-Wein-Sahnetorte umlegt mit Biskuitrouladen geplant. Viel Musik und Aktionen stehen auf dem Programm, zudem will auch die KG Kuckuck tüchtig mitmischen.

Die Friedrichstraße wird in dem Partybereich vom "Kettenboot" bis zur Bussemerstraße gesperrt und mit einem roten Teppich verschönert. Den ganzen Tag über können sich Kinder an einem Karussell sowie mit einem Wasserlaufballbecken oder Bungeespringen vergnügen.

Gegenüber dem Café soll eine Bühne aufgebaut werden. Ab 9 Uhr wird bereits zum Jazzfrühstück mit einem sechsköpfigen Jazzensemble der Musikschule geladen. Gegen 10 Uhr startet dann ein Wettbewerb, bei dem Schulklassen oder Jugendgruppen ihre Fähigkeiten beweisen können. "Wer bastelt die kreativste Riesen-Viktoriatorte" lautet der Auftrag. Gewünscht werden jeweils vier bis fünf Teilnehmer, die ihre Klasse oder Gruppe vertreten. Vorherige Anmeldungen sind erforderlich, die Materialien werden gestellt. Die Gäste werden dann die Gewinner wählen; und immerhin wartet auf diesen ein Frühstücksbuffet für die ganze Klasse. Die Zweit- und Drittplatzierten können sich über ein Tortenessen freuen.

Ab 12 Uhr wird es dann wieder musikalisch: Der MGV Liederkranz hat sich mit einer kleinen Auswahl an Stücken des aktuellen Programms angekündigt. Eventuell, verrät Chorleiter Andreas Held, werden auch einige italienische Lieder gesungen, die der MGV derzeit für sein Sommerkonzert am 21. Juli probt. Auch die Band "Heart of the rainbow" rund um Martin Jost will auf der Bühne ihre Songs präsentieren. Vor dem Café laden die Gourmets der KG Kuckuck zum "Schaubacken" ein. Udo Geilsdörfer wird voraussichtlich zeigen, wie man eine "Präsepizza" backt, "Reschisserin" Barbara Menges will sich der Zubereitung eines Apfelkuchens widmen. Was genau Marc Moll fabrizieren wird, steht noch nicht fest. "Wir haben die Rosenmontagswette mit dem Café gewonnen und stehen nicht in der Wettschuld", betont Sitzungspräsident Ralph Brenneis, aber es sei eine "Ehrenschuld", mit dem Schaubacken den Wetteinsatz trotzdem durchzuführen. Ihr Kommen angekündigt hat zudem die KG Kuckuck-Queen samt Royal Guards. "Nach dem ersten Auftritt der Queen bei der RNF-Sommertour sind wir nun besonders stolz darauf, dass sie ein zweites Mal nach Eberbach kommt", freut sich Brenneis.

"Queen" aus Coburg zu Gast

Und noch eine zweite Queen wird dem rauschenden Fest ihre Aufwartung machen: Queen Victoria, Gästeführerin aus Coburg. "Sie ist 198 Jahre alt", erklärt Strohauer-Valerius lachend, "und wird den ganzen Tag präsent sein und mit den Gästen über Geschichten aus ihrem Leben mit Prinz Albert plaudern".

Dazu soll es noch eine Riesen-Viktoriatorte geben, die Fernsehkoch Bert Schreiber mit einem 1,70 Meter langen Silberlöffel flambieren und servieren will. Schreiber war ein Freund von Heinrich Strohauer, beide waren auch im "Club der kochenden Männer" aktiv. Zum Ausklang des Geburtstagfestes spielt die Beerfeldener Girlband "Die Optimisten".

Erwartet werden an diesem Tag noch einige Ehrengäste. Mit der Feier insgesamt wollen alle Beteiligten auch den gleichzeitig stattfindenden Aktionstag "Lebendiger Neckar" unterstützen. "Es dürfte auch für Radfahrer ein Anreiz sein, in Eberbach eine Pause einzulegen", sind sich alle einig.