Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn man ein Sohn vom "Große-Wänger" ist, dann hat man mindestens zwei Dinge mitbekommen: Handwerkliches Geschick und die Liebe zur Heimatstadt Eberbach. Mancher alte Einwohner erinnert sich noch an den Wagenbauer, in der Heimatsprache: "Wänger", aus der Alten Dielbacher Straße. Der hinterließ seinem Sohn Ernst "gerade mal 1000 Mark", als er ihn in ein eigenes Leben schickte. Ernst Groß hat einiges daraus gemacht. Er hat Schreiner gelernt, als Schiffszimmermann gearbeitet und sich dann ein Bodenleger-Fachgeschäft ("Moderne Bodenbeläge") aufgebaut, das schon Mitte der 1950er-Jahre recht erfolgreich wurde.

Den geschäftlichen Erfolg von Ernst Groß konnte man über all die Jahre sehen. Aber das, was der heute 86-Jährige nach seinen Feierabenden in seinem Haus in der Oberen Badstraße 2a und drumherum in vielen Jahrzehnten so alles werkelte und einbaute, das ist ein eigener versteckter Kosmos. Ein liebevoll gehegtes Sammelsurium mit Unikaten von Gott und der Welt.

Dabei ist das Gebäude von außen doch recht unscheinbar. Drinnen ist das Haus gewissermaßen modern, eine gelungene Mischung aus alt, ganz alt und neu. Küche, Toilette, Bäder - alles neuester Standard. Aber an vielen Ecken und Decken, da finden sich unzählige Einbauten, über die man fast ungläubig staunen kann. Alles ist quasi selbst gemacht, zusammengetragen aus vielen Häusern nah und fern. Fast jeder Bodenbelag, jede Treppe, jedes Fenster, jede Tür, jedes Schloss hat eine eigene Geschichte. Von Kitsch kann aber keine Rede sein.

Das Haus wurde 1954 von der Bäckereifamilie Keßler gekauft - Fachwerk von 1850. Inzwischen ist es ausgebaut bis unter den Dachgiebel - fünf genutzte Etagen. Im Eingangsflur grüßt noch der Rest des alten Backofens, das "letzte Brot" ist hinter Glas eingemauert. Zum Speicher hoch geht es über die Treppe vom alten evangelischen Gemeindehaus. Ein Treppentritt aus der ehemaligen Villa Platt in der Beckstraße ist zu einem Schränkchen umgearbeitet, mit Beleuchtung. Fenster mussten im Groß‘schen Haus auch nicht extra beim Glaser bestellt werden. Gewölbte Scheiben kamen vom früheren Gasthaus Anker in der Fahrgasse. Andere sind vom Igelsbacher Schulhaus. Eingebaut hat sie der Universalhandwerker Ernst Groß höchst eigenhändig. Alle Decken sind von ihm selbst renoviert worden. Abrisse und Umbauten im Eberbacher Stadtgebiet, Dinge, die schon so gut wie wegegeworfen waren - Ernst Groß hatte ein Auge auf alles und immer Bedarf. Das eine oder andere Stück ist so etwas wie heimische Baugeschichte oder eine Erinnerung an Eberbacher Familien. Der Parkettboden im Wohnzimmer stammt vom Frey’schen Haus am Alten Markt - picobello erhalten und poliert. Bei der Renovierung wollten die neuen Besitzer den wertvollen Belag entsorgen. Vom alten Küfer Helm stammen Fassdauben. Sie sollten zu einem Gartenzaun zerhackt werden. Jetzt sind sie umgearbeitet im Groß‘schen Haus in der Badstraße. Zusammen mit Profilbalken aus dem ehemaligen "BBC-Haus" in der Hauptstraße sind sie eine gemütliche Sitzbank vor dem Kachelofen. Der ehemalige Schreiner Schreck ("Schrecke-Lang") hinterließ Teile von Türen, die heute bei Groß mit selbst gefertigten Füllungen harmonieren.

Dankbar ist man in der Oberen Badstraße auch noch für freundliche Gaben des Schwanheimer Ortsvorstehers. Von dort gab es Holzbalken, die zu Schindeln geschnitten werden sollten. Profilbalken kamen aus dem alten Wimmersbacher Schulhaus. Als das frühere Gasthaus "Brockenhof" dichtmachte, holte sich Ernst Groß die Türgriffe vom Büffet und baute sie bei sich ein. Ein großer Schrank stand dereinst im Gasthaus Schiff in Lindach, hergestellt 1815. Tausende wurden Groß schon dafür geboten - erfolglos.

Manchmal gab es auch grenzüberschreitende Hinweise auf Raritäten. Groß‘ Schwager saß im Rotterdamer Bauamt. Als dort eine Kirche abgerissen wurde, kamen wertvolle Bleiglasfenster nicht zum Bauschutt. Eine Nachtfahrt über die holländische Grenze, und am nächsten Tag war das schöne bunte Glas in Eberbach. Heute beleuchtet sakrales Niederländisches die Wohnstube der Eheleute Groß.

Ehefrau Irmgard geborene Geiger, verheiratet seit Dezember 1951, ist auch Eberbacherin, die Eiserne Hochzeit ist schon lange gefeiert. Irmgard Groß hält das große Haus blitzsauber, wie Ehemann Ernst eigens betont. Doch auch dies hat seine Auswirkungen. Die eine oder andere Ecke im Haus wurde besonders putzfreundlich gestaltet. Betten beispielsweise kann man bequem zur Seite rollen, um darunter den Staub zu wischen.

Doch bei aller Liebe zum Detail und aller Akribie: Ernst und Irmgard Groß sind entspannt geblieben, "freuen sich über jeden Tag", auch wenn der Tod ihres Sohnes vor einigen Jahren ein herber Schlag ins Familienleben war. Mit sich selbst ist Ernst Groß im Reinen, er hat den nötigen Humor. Den Daumen, den er als Schreiner einst verloren hat, findet man als Erinnerung in Holz geschnitzt am Drücker zur Toilettentür wieder.

Wenn Ernst Groß in seiner Werkstatt im Hof gegenüber werkelt und dabei stolz sieht, was er aus einer Doppelscheune gemacht hat, die ein früherer Bürgermeister schon verloren gab ("Die reißen wir ab..."), dann hat er mit einem Auge auch ein geschnitztes Werk im Blick.

Das verbindet er mit einem ehemaligen Stadtbaumeister, der ihm so manchen Stein in den Weg legte: Die menschlichen Hinterteile an der Scheunentür sind aus der Sicht von Ernst Groß sehr gut gelungen.